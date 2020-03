Amazon, precedenza agli ordini contenenti beni essenziali: la decisione per il coronavirus

Amazon ai tempi del Coronavirus: massima priorità ai beni essenziali

Il Coronavirus non ferma il colosso dell’E-Commerce Amazon, che ha deciso di modificare l’ordine di priorità assegnato ad alcuni prodotti presenti nei magazzini.

La finalità è quella di concentrarsi su ciò che serve maggiormente in questo difficile periodo in Europa: dare la precedenza ai prodotti per la cura della persona, mentre tutti gli altri saranno posticipati.

Il catalogo prodotti rimarrà lo stesso, nulla sparirà e nessuna categoria merceologica verrà eliminata.

Cosa cambierà? In piena crisi e recessione cagionata dalla pandemia coronavirus si darà la precedenza a prodotti per la salute e per la pulizia della casa e della persona, cibo, prodotti per i bambini, libri.

Le nuove priorità verranno applicate sia ai prodotti venduti e spediti da Amazon, sia a quelli venduti dai venditori terzi sul Marketplace Amazon.

Per fare fronte al boom ed alla domanda di ordini online da parte dei consumatori in quarantena, il colosso di Jeff Bezos ha annunciato l’assunzione di 100.000 risorse umane in più.

Coronavirus, Amazon rallenta le spedizioni di beni non essenziali

Amazon, in piena crisi coronavirus, per fare fronte ai picchi di richieste ha deciso di fermare le spedizioni di beni non essenziali.

Amazon darà priorità nei suoi magazzini ad alcune categorie merceologiche, come prodotti per la casa e la salute.

Per altri prodotti, la spedizione è temporaneamente disabilitata.

“Abbiamo constatato un aumento degli acquisti online e, di conseguenza, alcuni prodotti come prodotti per la casa e forniture mediche sono esauriti”,

ha sottolineato Amazon.

Per questo, è stato deciso di dare temporaneamente priorità a questi e ad altri prodotti molto richiesti.

La decisione è stata presa per velocizzare la spedizione delle forniture più richieste dai clienti.

In fin dei conti, durante l’emergenza e la quarantena, tantissime persone in tutta Italia si sono affidate al commercio elettronico e alla consegna a domicilio per l’approvvigionamento di prodotti di diverse categorie merceologiche.