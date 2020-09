Amadeus, dolore per il figlio ‘Straziante vederlo così’: il dramma del conduttore

Il celebre conduttore tv si confessa e lo fa in particolare sulla sua vita privata e sul dolore nutrito a causa del figlio Josè

Il dramma ha investito Amadeus durante il lockdown a causa della pandemia da Covid-19 e ha coinvolto il figlio del conduttore e di Giovanna Civitillo!

Amadeus e il dramma del piccolo Josè

Il celebre conduttore tv si è confessato ai microfoni del magazine Oggi, rilasciando una lunga intervista che fa sapere molto di più sul volto di punta di Rai.

Amadeus si è sbilanciato circa il periodo della quarantena, facendo una confessione a dir poco amara. Il presentatore tv ha rivelato che, durante il lockdown, il figlio Josè, avuto dalla moglie Giovanna Civitillo, è cambiato molto.

Per lui e per la moglie si sarebbe rivelato davvero straziante osservare questa trasformazione. Amadeus confessa che Josè non avrebbe fatto altro che mangiare per via del nervoso.

Terminato il lockdown, però, pare che tutto sia tornato alla normalità in casa Civitillo/Sebastiani.

Il conduttore è stato in ansia anche per la figlia Alice, avuta da una precedente relazione: non ha potuto vedere la ragazza 22enne per cinque mesi, in quanto lavora in Galizia. Alla fine, però, è riuscito a ricongiungersi anche con lei.

Il ritorno di Amadeus in tv

Amadeus rivela anche qualche particolare relativo ai suoi progetti televisivi. Al momento, è impegnato con I Soliti Ignoti, programma, la cui assenza, ha destato molta preoccupazione nel pubblico.

Amadeus rassicura tutti e rivela che la trasmissione di Rai 1 sta per tornare!

“Io ho fatto il tampone e sono negativo.”

Gli appassionati dello show possono stare tranquilli! Diverse puntate, infatti, sono già state registrate e le altre lo saranno a breve.