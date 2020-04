Amadeus finisce dietro le sbarre, la foto del conduttore fa il giro del web e dei social

Amadeus ha lasciato senza parole i fan. Il conduttore de I Soliti Ignoti imprigionato dietro le sbarre. La foto diventa subito virale, ecco cosa è accaduto

Amadeus è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Qualche mese fa l’abbiamo visto dirigere magistralmente con il supporto del comico siciliano Rosario Fiorello il Festival di Sanremo.

Un edizione del festival che è stata molto apprezzata dal pubblico italiano, che si chiede se il prossimo anno concederà il Bis. Al proposito vi sono ancora dei dubbi, anche e soprattutto per l’eventuale organizzazione del Festival della Musica italiana 2021, date le attuali circostanze.

Poche ore fa il conduttore de I Soliti Ignoti è finito sotto i riflettori a seguito di un singolare scatto apparso sul suo canale social, che ha lasciato i fan senza parole. Scopriamo di più.

Amadeus imprigionato ‘dietro le sbarre’

Amedeo Sebastiani, ha pubblicato poche ore fa sul suo canale social, un post chiaramente ironico in cui racconta in una sola foto questa quarantena.

Il presentatore de I Soliti ignoti si mostra sorridente dietro un’inferriata, come se fosse un ‘prigioniero’, il mood in cui versa il mondo intero in questo periodo a causa del lockdown dovuto al Coronavirus.

Il conduttore emiliano, rivela di non vedere l’ora di ritornare a lavorare in Tv, anche perchè ‘almeno dal camerino poteva uscire’.

Il post sui social diverte i fan

Il post pubblicato sui social, ha fatto in pochissimo tempo il pieno di Like con oltre 12mila cuoricini destinati a crescere nelle prossime ore e centinaia di commenti ironici da parte dei follower i quali hanno apprezzato non poco lo scherzetto di Amadeus.

Tantissimi i commenti sotto il simpaticissimo scatto del presentatore ‘dietro le sbarre’, tra questi si legge:

‘Mi sembri in prigione Amadeus!!!ti aspettiamo in tv!’

scrive un utente al quale si accodano centinaia di altri utenti i quali non vedono l’ora che la sua simpatia e ironia ‘inimitabile’ ritorni nelle loro case con i suoi programmi.