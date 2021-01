Amadeus confessa il dramma privato: ‘Non ne sono capace’

Di recente il direttore artistico di Sanremo 2021 ha concesso un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. L’amara confessione: ‘Non ne sono capace’.

Amadeus è tra i conduttori più amati dal pubblico italiano, il quale lo accoglie ogni sera insieme ai suoi Soliti Ignoti, ormai un appuntamento fisso per i telespettatori.

Il prossimo marzo come è noto, per il secondo anno di seguito sarà alle redini della 71esima edizione del Festival di Sanremo insieme al comico siculo Rosario Fiorello e due vallette d’eccezione rappresentate dall’amata cantante romana Elodie, e la celebre attrice bolognese Matilda De Angelis.

Di recente il conduttore ha rilasciato un’intervista alla celebre testata Tv Sorrisi e Canzoni. La confessioni inaspettate di Amadeus lascia i fan senza parole.

Scopriamo tutti i dettagli.

Amadeus confessa: ‘Vado in ansia’

Il conduttore de I Soliti Ignoti si è raccontato di una lunga intervista alla celebre rivista diretta da Aldo Vitali, nell’arco della quale ha rivelato sui pregi e difetti e di come affronta la sua quotidianità.

Sempre molto allegro, Amadeus ammette che come tutti capitano le giornate ‘storte’ che per ‘dovere’ tende a tenere per se stesso.

A tal proposito l’amato presentatore si è descritto come una persona estremamente apprensiva soprattutto nei confronti dei suoi cari, i suoi figli e i suoi genitori anziani:

‘Sono apprensivo. Se mio figlio ha il raffreddore o un po’ di febbre vado in ansia. In questo periodo ho i miei genitori molto anziani e lontani, e sono in pensiero per loro’

poi parlando della sua primogenita che vive in Spagna e che non vede da sei mesi a causa della Pandemia, ha dichiarato che di consueto cerca di telefonarla prima di ogni diretta in studio.

A volte capita però che la giovane, impegnata, non le risponda, la reazione del presentatore:

‘entro in studio pensando: “Perché non mi ha risposto?”. Però poi vado in onda e come per magia mi passa tutto’

ha dichiarato Amadeus, poi l’amara confessione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hotspot Celebrity News (@hotspotceleb)

Amadeus ammette: ‘Non ne sono capace’

Nel proseguire l’intervista il direttore artistico di Sanremo 2021, ammette che ‘stare lontano dalla famiglia durante la settimana’ risulta essere al quanto pesante, principalmente perchè si ritiene un pessimo single.

Il motivo? Amadeus ammette di essere totalmente incapace di cucinare:

‘Non so cucinare: è un dramma! Non sono per niente capace e, tra le altre cose, devo anche ammettere di essere particolarmente pigro quando si tratta di mettersi ai fornelli’

rivelando inoltre di essere infastidito al solo pensiero di ‘sporcare le pentole’, per cui a mali estremi prepara una pasta in bianco o acquista cibo da asporto.

Nel frattempo il pubblico attende ansioso l’inizio del Festival di Sanremo, che stando alle ultime novità andrà in onda con 380 spettatori in sala, distanziati seguendo specifici protocolli.