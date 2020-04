Chi è Alvin, il bel conduttore, noto per essere stato l’inviato de L’Isola dei famosi, che presenterà la nuova edizione di Bring the noise

Scopriamo tutti i segreti di Alvin!

Chi è Alvin

Alvin, pseudonimo di Alberto Bonato, nasce a Rho (Milano), il 18 ottobre del 1977, sotto il segno zodiacale della Bilancia.

Diventa un volto noto della televisione italiana nel lontano 1998, quando è tra i quattro primi giovani conduttori di Disney Channel (con Marcello Martini, Alessandra Bertin e Valentina Veronese).

Due anni dopo, nel 2000, conduce su Italia 1 il programma Speed, mentre nel 2002 presenta Top of the Pops su Rai 2,

Dal 2009 lavora nel rotocalco televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, in cui interviene intervistando i personaggi ospiti. Nel 2015 diventa l’inviato in Honduras per la decima edizione de L’isola dei famosi, in onda su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi, esperienza che ripeterà più volte.

Dal 19 settembre 2019 Alvin conduce con Ilary Blasi l’edizione italiana degli Eurogames.

Nel 2020 Alvin è il conduttore della nuova edizione di “Bring the noise”, un programma di successo che mette come protagonista assoluto la musica, con personaggi intenti a sfidarsi davanti alle telecamere.

Chi sono la moglie e i figli

Alvin è impegnato sentimentalmente con Kali Wilkes, una donna inglese che ha conosciuto nel 2004 a Lignano Sabbiadoro, mentre lui era in un ristorante con un amico e lei si trovava lì in vacanza.

Tra i due è scoppiato immediatamente il colpo di fulmine, che li ha spinti a sposarsi l’8 settembre del 2007, dopo tre anni di frequentazione.

Dalla loro unione sono nati due figli, Tommee e Ariel, ai quali il conduttore è legatissimo. Anche Kali Wilkes ha un rapporto speciale coi figli e per questo ha deciso di fare la mamma a tempo pieno.

La Wilkes carica spesso sui social scatti che ritraggono la famiglia al completo, sempre molto allegra e spensierata.