La Campello ha pubblicato le offese, con tanto di nomi, poi ha replicato agli insulti.

Un match quello andato in scena martedì sera tra Italia e Spagna molto combattuto e sofferto, che ha visto la vittoria dell’Italia sul team iberico ai calci di rigore.

Durante la partita però c’è stato qualcuno che non ha per nulla gradito il gol che Alvaro Morata ha segnato nella porta tricolore.

Tanto è bastato per riversare su Alice Campello, moglie dell’attaccante spagnolo, e sui tre bambini della coppia una valanga di insulti e minacce di morte.

Parole irripetibili, che la stessa modella e influencer veneta ha pubblicato nelle sue storie Instagram.

Quelli che pubblichiamo sono solo alcune delle parole di odio che Alice Campello ha dovuto leggere sul suo profilo social.

La nota influencer ha replicato ai suoi aggressori virtuali, con un messaggio.

“Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile”.