Il campione paralimpico Alex Zanardi ha subito un nuovo intervento al San Raffaele di Milano. I medici hanno riferito che sta rispondendo alle cure.

Alex Zanardi è stato trasferito lo scorso 24 luglio al San Raffaele a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Un nuovo intervento

Alex Zanardi è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. L’atleta, lo scorso 19 giugno, ha fatto un incidente con la sua handbike. Egli perse il controllo finendo contro un camion che viaggiava in direzione opposta. Sono in corso di accertamento le cause dello scontro.

Da allora, l’atleta ha subito diversi interventi. In particolare, lo stesso giorno dell’incidente, Zanardi è stato sottoposto ad una procedura neurochirugica particolarmente delicata per trattare le complicanze derivate dal trauma cranico.

Il nuovo delicato intervento è stato praticato all’atto del trasferimento presso la Terapia Intensiva Neurochirurgica del San Raffaele.

Zanardi è stabile

Attualmente, come da comunicato stampa della struttura, le condizioni di salute dell’atleta sembrano stabili. Inoltre, come si legge su TgCom24, l’ospedale ha comunicato:

“al momento gli accertamenti clinici e radiologici confermano il buon esito delle suddette cure”.

L’ex atleta di Formula 1 sta ancora lottando per la vita rispondendo alle nuove cure. Tutta la sua Italia sta facendo il tifo per lui. Il figlio Niccolò ha ricordato che il padre ha una grande energia e, da parte sua, ce la sta sicuramente mettendo tutta per riuscire a sopravvivere anche a quest’altra sfida che la vita gli ha messo davanti. Insieme alla madre Daniela, Niccolò è a fianco del padre in questa importante battaglia.