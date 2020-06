Alex Zanardi, chi è la moglie del pilota automobilistico e paraciclista?

Chi è Alex Zanardi, il pilota automobilistico e paraciclista, vittima di un tragico incidente nel 2001 che gli costò l’uso delle gambe

Scopriamo insieme tutti i segreti di Alex Zanardi, dall’infanzia agli esordi nel mondo dell’automobilismo, dal terribile incidente ai successi alle Paralimpiadi, fino ad arrivare alla sua vita privata!

Chi è Alex Zanardi

Nasce a Bologna, il 23 ottobre del 1966, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. A quattordici anni il padre gli regala il suo primo kart e così il giovane inizia a praticare regolarmente lo sport in compagnia di alcuni amici.

Il suo esordio avviene a Vado, in una gara sponsorizzata dalla Pubblica assistenza nel 1980. Dopo aver disputato una buona stagione nel 1983 e una più altalenante nel 1984, Zanardi inizia a raccogliere diversi successi. Tra questi, la conquista del titolo italiano nel 1985.

Nel 1988 esordisce nella F3 italiana e ottiene la prima vittoria nel 1990. Nel 1991 passa in Formula 3000, dove attira le attenzioni di diversi addetti ai lavori di Formula 1.

Il debutto di Alex Zanardi avviene nel successivo Gran Premio di Spagna. Nonostante i buoni risultati ottenuti, il team versa in una situazione finanziaria precaria e necessita di ingenti sponsor, di cui Zanardi non dispone.

Zanardi è quindi costretto a cercare un’altra scuderia. Dopo la vittoria del mondiale di Formula Kart nel 1997, partecipa al Campionato mondiale di Formula 1 1999.

Il 15 settembre 2001 Zanardi si presenta all’appuntamento europeo del Lausitzring. Le qualifiche non vengono disputate a seguito di un violento acquazzone e la griglia viene determinata in base alla posizione in campionato.

Nonostante parta 22°, Zanardi riesce a recuperare posizione su posizione, portandosi al primo posto. A tredici giri dalla fine, Zanardi perde improvvisamente il controllo della vettura e si scontra con Alex Tagliani. Zanardi perde l’uso della gambe.

Da quel momento, la vita di Zanardi cambia completamente. Dopo l’incidente del Lausitzring, Zanardi comincia a partecipare a varie manifestazioni per atleti disabili. Dopo il ritiro dalle corse automobilistiche, intraprende una nuova carriera sportiva nel paraciclismo.

L’atleta ottiene 4 ori olimpici, due a Londra e due Rio De Janeiro, e 2 argenti uno per olimpiade.

Oltre che uno sportivo, Zanardi è anche un personaggio televisivo. Nel 2010 debutta come conduttore, presentando su Rai 3 il programma di divulgazione scientifica “E se domani”, incentrato sulla scienza e sulle nuove tecnologie.

Dal 2012, invece, conduce il programma di divulgazione sportiva “Sfide”, sempre su Rai 3. Nella parte di se stesso, inoltre, appare spesso e volentieri come guest star nella sitcom di Italia 1 Camera Café.

Chi è la moglie?

Zanardi è un uomo apprezzato sia come atleta che come persona per l’atteggiamento positivo verso la vita e le sue avversità.

Alex è impegnato sentimentalmente con Daniela Zanardi, la donna con cui è felicemente sposato dal 1996. Quello della coppia è un amore importante e i due hanno sempre cercato di tenerlo lontano dai riflettori.

I due sono felicemente sposati da ben 23 anni. La coppia si è conosciuta nel lontano 1990, quando Zanardi correva in Kart e in F3 e dal loro amore è nato il figlio Niccolò.

“Mio figlio, quando mi ha visto dopo l’incidente, si è concentrato su quello che era rimasto di suo papà e abbiamo ricominciato da capo”.

Zanardi ha un rapporto speciale sia con il figlio che con la moglie, che è sempre rimasta al suo fianco anche nei momenti più complicati della sua vita. Daniela ha sempre appoggiato e sostenuto Alex, e accompagnato nelle sue sconfitte come nei suoi successi, giunto anche negli ultimi anni dopo l’incidente.