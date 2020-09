Alessio Viola, brutto incidente in moto: sostituito a Ogni Mattina

Adriana Volpe e Alessio Viola pronti per Ogni mattina. Lui ironizza: “Mi ha fatto bene”

Il conduttore di Ogni Mattina, Alessio Viola, deve momentaneamente abbandonare la conduzione del nuovo programma in onda su TV8 in quanto è stato coinvolto in un incidente stradale: ecco cosa è successo.

Andrea Viola, incidente stradale

Da giugno scorso, è in onda su Tv8 Ogni Mattina dalle ore 10 alle 14. Il nuovo contenitore di informazione e intrattenimento live è condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola: una finestra sull’Italia e sul mondo che mette al centro la cronaca, la vita quotidiana e non manca un’ampia pagina dedicata al gossip del momento.

Secondo quanto riportato dal TvBlog, il noto presentatore Sky è stato vittima di un incidente stradale in motorino avvenuto nelle scorse ore.

Pare che non ci siano state conseguenze gravi per il giornalista ma solo una frattura al setto nasale che lo costringerà a stare lontano dal piccolo schermo per qualche giorno. Ma chi affiancherà l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4? Ecco che spunta il nome di un noto volto di Sky.

Il sostituto del giornalista Sky

Come già anticipato, Alessio Viola dovrà stare lontano dal video per diversi giorni a causa di una frattura al setto nasale. Ad affiancare la conduttrice trentina subentrerà un sostituto, vale a dire Davide Camicioli, uno giornalisti di Sky Sport 24.

Dunque, il giornalista sarà assente la prossima settimana: dal 28 settembre fino al 2 ottobre.

I fan gli augurano una pronta guarigione e non vedono l’ora di rivederlo sul piccolo schermo accanto ad Adriana Volpe.