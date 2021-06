Alessia Marcuzzi paura per il vaccino: ‘Oggi prima dose’

Anche la Iena ha voluto tutelarsi facendo il vaccino. Alessia Marcuzzi ha pubblicato la classica foto sui social durante la puntura.

Ormai è una vera e propria moda, una challange, per i VIP. Alessia Marcuzzi, proprio stamane si è vaccinata mostrando ai suoi follower l’avvenuta iniezione.

Nella foto si vede una Alessia in mascherina che fa il segno di vittoria. La conduttrice, infatti, è felice di aver avuto il vaccino, essendo l’unica soluzione attuale per augurarci di sconfiggere una volta per tutte questo tremendo virus.

LEGGI ANCHE –>Chiara Nasti spuntano le foto prima della chirurgia: ‘Ti sei rovinata’

Alessia Marcuzzi, la foto col vaccino sui social

Anche Alessia Marcuzzi ha voluto essere da esempio per i suoi fan ancora timorosi del vaccino. La conduttrice de Le Iene ha postato una foto in cui si mostra durante la vaccinazione circondata dagli infermieri.

La bella Alessia oggi aveva l’appuntamento per la prima dose e non ha voluto saltarlo per nessuna ragione nonostante avesse una grandissima paura.

E’ proprio lei ad ammettere su IG che è da sempre molto spaventata dalle siringhe e dagli aghi ma questa volta ha stretto i denti e ha lasciato che gli infermieri facessero il loro lavoro.

Vaccinarsi è l’unico modo per evitare che il virus torni a limitarci la libertà.

Alessia posta la foto come le colleghe

Sono tante le Vip come Alessia che hanno condiviso questo momento storico con il web: Caterina Balivo, Loredana Lecciso, Benedetta Parodi e tanti altri volti del piccolo schermo molto noti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)



Un modo per sensibilizzare gli italiani ma che a volte ha innescato delle vere e proprie polemiche da parte degli haters e dei No vax.

La conduttrice ha ammesso di non aver fatto Astra Zeneca e nemmeno Pfizer. Ad Alessia hanno iniettato Moderna.

Non possiamo che fare i nostri auguri alla conduttrice romana e a tutti quelli che ancora non hanno avuto la prima dose!