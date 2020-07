Anna Pettinelli, ospite di Pierluigi Diaco a Io e Te, noto talk show di Rai Uno, svela un retroscena inedito sulla conduttrice Alessia Marcuzzi.

Anna Pettinelli, leggendaria conduttrice radiofonica di RDS ed ex protagonista della penultima edizione di Temptation Island Vip, ha tirato fuori tutta la sua franchezza e spontaneità durante un’intervista rilasciata a Io e Te, talk show pomeridiano di Rai Uno.

Il conduttore Pierluigi Diaco le ha rivolto dei quesiti inerenti la sua esperienza televisiva a Temptation Island Vip e le ha inoltre ricordato alcune delle sue dichiarazioni passate, con le quali Anna Pettinelli sosteneva che i protagonisti dei reality show non fossero totalmente spontanei.

Io e Te, Anna Pettinelli difende a spada tratta il format Temptation Island Vip

La spumeggiante speaker radiofonica di RDS ha replicato agli interrogativi del conduttore, affermando quanto segue:

“E chi l’ha detto? Per quanto sia del mestiere, scatta qualcosa di imprevedibile. Te lo diranno tutti quelli che hanno fatto reality. Io e Stefano eravamo preparati… Eppure ci sono rimasta male. Ancora oggi quando vedo Temptation Island mi rode a ripensarci. Voi avete visto 20 minuti di falò per esigenze televisive, ma il confronto è durato tre ore! Fino alle 5 del mattino. La povera Marcuzzi era gelata su un tronco e anche gli operatori non ne potevano più”

Anna Pettinelli svela un retroscena inedito sulla conduttrice Alessia Marcuzzi

Nonostante il suo iniziale scetticismo per i reality show, sembra del tutto evidente che Anna Pettinelli si sia ricreduta. L’ex protagonista di Temptation Island Vip 2 è intervenuta in difesa di Alessia Marcuzzi e ha preso le sue parti, sostenendola senza esitazioni.

La sessantatreenne livornese ha parlato positivamente di come la conduttrice di Temptation Island Vip abbia affrontato tale avventura televisiva, che per ovvie esigenze televisive non è andata in onda in versione integrale.