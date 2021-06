Alessia Marcuzzi in intimo è una bomba, la foto del lato b...

Ammira il panorama dal balcone, ma lascia tutti senza fiato per le sue curve pazzesche: Alessia Marcuzzi è una vera bomba sexy. – FOTO

Davanti a lei c’è un panorama formidabile, ma i follower sono distratti dal suo lato b mozzafiato.

L’estate di Alessia Marcuzzi

Ormai l’estate è arrivata e tantissimi vip si sono presi una pausa per staccare dalla loro vita frenetica, tra questi c’è anche la grande Alessia Marcuzzi.

Sul suo profilo Instagram dove ha ben 5,1 milioni di follower che la seguono e sostengono ogni giorno, sta pubblicando diversi scatti davvero molto sensuali.

La conduttrice ha deciso di rilassarsi a Capri insieme alla sua famiglia ed alcuni amici.

Le giornate le trascorre ovviamente al mare sotto il sole cocente e le sue curve da urlo stanno facendo impazzire milioni di persone.

I suoi outfit sono sempre provocanti e sensuali e non perde mai l’occasione di mostrarsi con pose hot che esaltano il suo fisico mozzafiato.

All’età di 48 anni ha un fisico perfetto e molto attraente da far invidia alle 20enni.

Lo dimostra l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram, dove si mostra di spalle mentre ammira un panorama davvero incantevole, ma l’attenzione dei follower va tutta sul suo lato b da paura.

Alessia Marcuzzi, lo scatto infiamma il web – FOTO

Alessia Marcuzzi in intimo mostra un corpo pazzesco, una sensualità disarmante che ha incantato il web.

La conduttrice ha sfoggiato un top di pizzo total black e un micro slip abbinato nero.

Il suo corpo da favola ha mandato il web totalmente in delirio, per questo il post ha avuto un boom di like e commenti, ottenendo più di 90 mila mi piace e oltre 1000 apprezzamenti.

La sua bellezza lascia tutti a bocca aperta, infatti non sono mancati i commenti del tipo “Che panorama incantevole”, “Alessia sei sempre più bella”, “Sei una meraviglia”.

Questo scatto così bollente lo aspettavamo da tanto, dato che la Marcuzzi raramente condivide foto così spinte, stavolta la conduttrice ha fatto proprio colpo.

