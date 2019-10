Conosciamo meglio tutta la famiglia di Alessia Marcuzzi composta dal marito e dai due figli, avuti da precedenti relazioni. Eccoli qui!

Scopriamone di più sul marito, sui figli e sulla vita privata della conduttrice Mediaset di successo, Alessia Marcuzzi!

Chi è Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi nasce a Roma, l’11 novembre del 1972.

Inizia la sua carriera televisiva a Telemontecarlo, dove esordisce con lo show Attenti al dettaglio nel 1991. Partecipa poi a vari programmi, come Qui si gioca, Amici mostri, Novantatré, Il grande gioco dell’oca.

Nel 1992 debutta come attrice in Chicken Park e in Tra noi due tutto è finito, per la regia di Furio Angiolella. Nel 1995, da Telemontecarlo passa a Mediaset, nella conduzione del people show Colpo di fulmine, da lei condotto per due edizioni fino al giugno 1997.

Nel 1996 approda al Festivalbar, che condurrà fino al 2002. Nelle stagioni 1998/99 e 1999/2000 conduce Mai dire gol. In quel periodo posa per un calendario per Max.

Un altro programma importante per la carriera della conduttrice è Le Iene, che conduce al posto di Simona Ventura a partire dal 2001.

Tra il 2004 e il 2006 è la protagonista della serie di Canale 5 Carabinieri. Prende parte nel 2005 a Scherzi a parte, che conduce insieme agli attori Diego Abatantuono e Massimo Boldi. Nel 2006, al posto di Barbara d’Urso, è la nuova conduttrice del Grande Fratello.

Nel 2009 recita nella prima stagione della sitcom per Italia 1 Così fan tutte. Continua a condurre il Grande Fratello, e nel frattempo nel 2013 e nel 2014 presenta la prima e la seconda edizione del Summer Festival.

Sempre nel 2014 conduce alcune puntate della diciassettesima edizione di Zelig. Dal 2015 conduce su Canale 5 L’isola dei famosi. Nell’autunno 2018, dopo 13 anni, torna a condurre Le Iene su Italia 1.

Nel autunno 2019 conduce la seconda edizione di Temptation Island VIP.

Tutta la famiglia della conduttrice

Il marito di Alessia Marcuzzi è Paolo Calabresi Marconi. Si tratta di un imprenditore e produttore televisivo, proprietario della Buddy Film, casa di produzione specializzata nella creazione di spot pubblicitari per la tv.

I due si sono incontrati qualche anno fa e sono convolati a nozze l’1 dicembre 2014, con una cerimonia privata che si è svolta nelle campagne inglesi.

Presenti alle nozze i figli della conduttrice, Mia e Tommaso. La piccola Mia è nata dalla relazione tra la Marcuzzi e Francesco Facchinetti, mentre Tommaso, ormai adolescente, è il frutto della storia d’amore con il calciatore Simone Inzaghi.