Le piccole gemelline Schepp non sono state dimenticate da nessuno e ora la mamma lancia un grido disperato, al fine che le piccole vengano ritrovate.

Era il 30 gennaio 2011 quando Mathias Schepp – padre delle due bambine – passa a prenderle a casa della mamma vicino a Losanna. Il divorzio doloroso che lui e Irina stavano affrontando ha portato l’uomo a compiere un gesto terribile.

Le bimbe avrebbero dovuto passare il week end con il loro papà ma il 3 febbraio Mathias si suicida buttandosi sotto un treno a Cerignola: da quel momento inizia l’incubo vero e proprio.

Non si ha traccia delle due bambine e dopo la morte dell’uomo, Irina comincia a ricevere due lettere:

“le ho uccise”

“le bambine riposano in pace, non hanno sofferto. non le rivedrai più”