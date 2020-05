Alessandro Ruben, chi è il compagno di Mara Carfagna?

Chi è Alessandro Ruben, il politico e avvocato italiano, legato alla politica Mara Carfagna, che dovrebbe essere in attesa del loro primo figlio

Scopriamo insieme tutti i segreti di Alessandro Ruben!

Chi è Alessandro Ruben

Nasce a Roma, il 14 ottobre del 1966, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Diventa noto in Italia per la sua attività politica e in quanto esercita la professione di avvocato.

Ruben è stato consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dal 2010 presiede la sezione italiana dell’Anti-Defamation League

Viene eletto deputato alla Camera nel 2008 nella lista del Popolo delle Libertà, in quota Alleanza Nazionale, dopo di che, nel 2010, abbandona il gruppo parlamentare e aderisce a Futuro e Libertà per l’Italia.

Ricopre l’incarico di consigliere per gli Affari internazionali del ministro della difesa Ignazio La Russa. Diventa membro della delegazione parlamentare presso l’Assemblea Parlamentare della NATO nel 2008.

Nel 2013 si candida al Senato della Repubblica, in regione Puglia, nella lista Con Monti per l’Italia, risultando il terzo dei non eletti. Nel 2017 viene eletto membro della Commissione Nazionale dell’Anti Defamation League, la principale organizzazione non governativa USA.

Vita privata e curiosità

Alessandro Ruben è stato precedentemente sposato. Durante la relazione in questione è nata la sua unica figlia, venuta al mondo nel 2004. Dopo la separazione con la moglie, intraprende una relazione con la parlamentare di Forza Italia (ex PdL) Mara Carfagna.

La coppia, che sta insieme dal 2013, oggi appare più unita che mai. Secondo alcuni rumors, la politica italiana sarebbe adesso in attesa del suo primo figlio.

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, la deputata aveva ammesso di desiderare la maternità.

“Sento il bisogno di un figlio. Arriverà al momento giusto.”

E pare che il momento giusto sia finalmente arrivato per la coppia formata da Mara Carfagna e da Alessandro Ruben, che potrebbero dar presto vita a una famiglia allargata.