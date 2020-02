Chi è Alessandro Graziani, l’ex tentatore di Temptation Island Vip e attuale corteggiatore di Uomini e Donne, intricato in una vicenda con Serena Enardu

Scopriamo tutti i segreti di Alessandro Graziani, il giovane pallavolista e attuale corteggiatore del programma del pomeriggio di Maria De Filippi.

Chi è Alessandro Graziani

Nasce il 2 febbraio del 1991 a Genova e da sempre si interessa al mondo dello sport. A 14 anni entra nelle giovanili di pallavolo di una squadra della sua città e nel frattempo continua gli studi presso l’ITIS “Aldo Gastaldi”.

Muove i primi passi nell’Olympia Genova Voltri, nel 2005, e si mette presto in luce nel suo ruolo di schiacciatore. Nel 2008 arriva in serie B1 con l’Igo Genova Volley, mentre nel 2009 è in B2 con il Plastipol Ovada.

Con la maglia dell’Emma Villas Siena raggiunge la serie A2, mentre nel presente è impegnato con la squadra del Sabaudia, che milita in A3.

Diventa noto anche nel mondo dello spettacolo italiano, quando partecipa a Temptation Island Vip nel 2019. Si presenta come tentatore single e si avvicina subito all’ex tronista Serena Enardu, fidanzata con il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago.

Attualmente è tra i corteggiatori delle nuove troniste di Uomini e Donne.

Vita privata e curiosità

Molto riservato per quanto riguarda la vita privata, Graziani sembrerebbe essere attualmente single. Qualche tempo fa, ha dichiarato che la sua piccola nipotina sia l’unica donna della sua vita.

Nel corso di un’intervista ha confessato di aver sofferto per amore due volte in particolare, delle quali l’ultima risale solo a un paio di anni fa.

Secondo alcune indiscrezioni, Serena Enardu e Graziani avrebbero continuato a sentirsi e a vedersi dopo Temptation Island Vip. Alfonso Signorini chiarirà la dinamica tra i due, intervenendo nel corso di una puntata di Uomini e Donne, dove Graziani, attualmente corteggiatore di Giovanna e di Sara, sarà presente.