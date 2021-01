Alessandro Cecchi Paone, l’ex moglie Cristina confessa: ‘È stato doloroso’

Un momento non facile per l’ex moglie di Alessandro Cecchi Paone ma per fortuna passato. Alla Bortone, racconta tutta la verità sulla fine della storia col giornalista.

Non tutti sanno che Alessandro Cecchi Paone, prima che ammettesse a se stesso e agli altri, la sua omosessualità, ha avuto una moglie: Cristina.

In un intervento a Oggi è un altro giorno ha svelato un retroscena particolare sulla storia col giornalista.

Alessandro Cecchi Paone, l’ex Cristina racconta tutto

Il giornalista e opinionista Alessandro Cecchi Paone ha vissuto anni felici accanto alla moglie Cristina che a Oggi è un altro giorno ha raccontato particolari inediti sul loro rapporto. Solo dopo diversi anni insieme, ha appreso dallo stesso conduttore la volontà di mettere fine al rapporto perché omosessuale.

La donna aveva avuto dei sospetti solo negli ultimi sei mesi della relazione. Cristina ammette:

“E’ stato doloroso e non facile. Una cosa è avere il sospetto di questo e altra cosa è invece avere la certezza e sentirselo dire”.

Parole facilmente comprensibile data l’entità della rivelazione.

Paone, la confessione di Cristina

Alla nota trasmissione di Rai Uno la donna ha confessato il dolore passato. Per fortuna però, a distanza di anni, Cristina ha superato la cosa e adesso ha un buon rapporto d’amicizia con Paone:

“Da un lato sapere che non ci fosse una donna più giovane e più bella di me mi ha sollevato, non avere nessuno con cui competere, dall’altro lato il pensiero è dire ok non posso farci niente”

In effetti dev’essere stato doloroso e non facile da metabolizzare ma a differenza di un tradimento vero e proprio sicuramente è stato meno devastante.

Cristina non ha mai pensato di ‘convincere’ Alessandro a rimanere con lei comprendendo la sua reale difficoltà e i suoi sentimenti: l’ex moglie ha dimostrato di avere molta maturità tant’è che anche la padrona di casa non ha potuto fare a meno di farle i complimenti eleggendola ad esempio per molte donne che vivono la sua stessa situazione.