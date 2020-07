Alessandro Baracchini, chi è il conduttore di UnoMattina Estate?

Chi è Alessandro Baracchini, il noto giornalista Rai al timone di UnoMattina Estate in compagnia della collega Barbara Capponi

Scopriamo insieme tutti i segreti di Alessandro Baracchini, dall’infanzia agli esordi nel mondo del giornalismo, fino ad arrivare alla vita privata!

Chi è Alessandro Baracchini

Nasce a La Spezia (in Liguria) il 1° Agosto del 1964, sotto il segno zodiacale del Leone. Si appassiona di scrittura e di lettura fin da piccolo e, dopo aver concluso le scuole medie, si iscrive al liceo. Dopo il diploma di maturità, si iscrive all’Università degli studi di Pisa, dove segue il corso di lingue e letterature straniere.

Grazie al suo talento, conquista una cattedra presso la prestigiosa università di Exeter in Inghilterra, dopo di che insegna la lingua inglese anche in Italia. Dopo aver compreso che la vita accademica non fa per lui, si avvicina al mondo del giornalismo.

La sua carriera da giornalista inizia nel 1996, quando entra alla Rai, dopo aver vinto il concorso nazionale. Colleziona un’esperienza presso Rai International, dopo di che fa parte del gruppo di giornalisti che nel 1999 dà alla luce Rai News 24.

Dal 2015 al 2019 ricopre l’incarico di Caporedattore della Redazione Esteri per Rai News 24, dopo di che gestisce riviste importanti come Giro di boa e Con il tempo che corre. Nell’estate del 2020 Baracchini è al timone del programma tv di successo Uno mattina estate con la collega giornalista Barbara Capponi.

Vita privata e curiosità

Alessandro Baracchini è stato uno dei primi giornalisti di successo a fare coming out, nel 2012, nel bel mezzo di una diretta televisiva.

Per il resto, non si hanno molte informazioni relative alla vita privata del giornalista. Sui social è molto attivo e posta spesso immagini che lo ritraggono nei momenti di spensieratezza e di relax.

Non è chiaro, però, se il giornalista abbia una storia sentimentale in corso.