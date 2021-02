Alessandra Mastronardi e Ross McCall si sposano? Tutto sull’indiscrezione

I due attori, legati ormai da anni, si sposeranno presto in Italia per la gioia di tutti i fan che li seguono da sempre.

Secondo le indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore, Alessandra Mastronardi e il fidanzato Ross McCall sarebbero in procinto di sposarsi.

La coppia sarebbe dovuta convolare a nozze lo scorso giugno 2020, ma la cerimonia pare sia stata rimandata a causa della pandemia.

Ora, però, i due attori hanno deciso di compiere il grande passo, nonostante siamo ancora nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria.

Matrimonio in vista per Alessandra Mastronardi

La celebre attrice 35enne, Alessandra Mastronardi, dirà presto di “sì” al fidanzato e attore irlandese Ross McCall, che di anni invece ne ha 44.

La coppia vive da tempo insieme a Londra, ma pare che nutra il desiderio di sposarsi in Italia.

A questo punto, rimane il problema legato alla famiglia dell’attore: come faranno i parenti a raggiungere l’Italia dal Regno Unito per partecipare alle nozze?

Il legame indissolubile tra i due attori

Alessandra Mastronardi e Ross McCall hanno esordito come coppia sul red carpet della 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia nel 2019.

L’ultima volta che sono stati avvistati, invece, risale a fine agosto 2020, a Capri, nel contesto di una cena benefica in favore dell’Unicef.

Di recente, hanno pubblicato varie foto sui rispettivi social, che li mostrano insieme.

Alessandra e Ross si erano conosciuti nel corso di una cena. L’interesse di entrambi era sfociato in una frequentazione, portata avanti principalmente su Skype, in videochiamata, per via della distanza.

“È come se ci fossimo prima conosciuti e poi innamorati.”

Queste le parole che aveva pronunciato la Mastronardi nel corso di un’intervista. Ora la coppia è più innamorata che mai.