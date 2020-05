Alessandra Martines, chi sono i figli della nota ballerina e attrice?

Chi è Alessandra Martines, la nota ballerina e celebre attrice cinematografica e televisiva, nota come protagonista della miniserie tv Fantaghirò

Scopriamo insieme tutti i segreti di Alessandra Martines!

Chi è Alessandra Martines

Nasce a Roma, il 19 settembre del 1963, sotto il segno zodiacale della Vergine.

Intraprende la carriera di ballerina e, dopo varie esperienze lavorative, viene notata da Gianni Boncompagni, che la invita, nel 1985, come étoile in televisione.

Sarà ospite di Raffaella Carrà, dopo di che del programma TV Pronto, chi gioca? condotto da Enrica Bonaccorti in cui, oltre a danzare, si esibisce in varie coreografie.

Esordisce al cinema con il film Sotto il vestito niente, per la regia di Carlo Vanzina del 1985, dopo di che prende parte a varie altre pellicole, come Miss Arizona, diretto da Pál Sándor nel 1987,

Saremo felici, per la regia di Gianfrancesco Lazotti nel 1989, Sinbad of the Seven Seas, diretto da Enzo G. Castellari nel 1989 e molte altre.

A rendere la Martines celebre nel panorama televisivo italiano sarà, però, la nota miniserie tv “Fantaghirò”, per la regia di Lamberto Bava.

Vita privata e curiosità

La Martines è stata sposata con Claude Lelouch, un regista francese con il quale ha anche collaborato. Dall’ex marito, la ballerina e attrice ha avuto una figlia, Stella Lelouch, nata nel 1998. Tra la donna e Lelouch intercorreva un gap di età di ben 26 anni!

Dopo la fine del matrimonio, la Martines ha coltivato un nuovo amore: nel 2008, l’attrice si lega all’attore Cyril Descours, del quale non si hanno molte informazioni. Anche con il nuovo compagno la relazione è segnata dalla differenza d’età: lui è di circa 20 anni più giovane.

Dalla loro unione è nato un figlio, venuto al mondo quando l’attrice aveva 49 anni: il nome che la coppia ha scelto per lui è lo stesso del nonno paterno, Hugo Descours!

Secondo alcuni rumors, i due si sarebbero lasciati e la donna sarebbe adesso single.