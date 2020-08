Alessandra Celentano danneggiata dal Coronavirus: il duro sfogo

La maestra di danza non ce l’ha fatta a stare in silenzio. Alessandra Celentano ha raccontato la sua brutta esperienza in aereo

Alessandra Celentano si lascia andare a un lungo sfogo sui social riguardante la situazione pandemica mondiale. L’insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi è stata colpita in prima persona dal Coronavirus e per questo non ci sta a rimanere in silenzio…

Alessandra Celentano colpita dal Coronavirus

Da quando è scoppiata la pandemia dovuta al Covid-19, Alessandra Celentano ha vissuto i danni del virus sulla propria pelle.

La donna, infatti, è stata colpita dal Coronavirus a livello personale e professionale. Ha dovuto assistere allo svuotarsi dello studio di Amici di Maria De Filippi e alle difficoltà dei ragazzi di esibirsi senza pubblico.

Ha dovuto anche fare i conti con le difficoltà vissute dalla sua scuola di danza: danni soprattutto economici, se si considera che le scuole di danza sono rimaste chiuse per molto tempo. Ancora oggi, i ballerini continuano a vivere un momento difficile.

Proprio in questo contesto si inseriscono le dichiarazioni della donna…

Il duro sfogo della donna

Alessandra Celentano ha dovuto prendere un volo di recente e si e si è ritrovata vicina ad altri passeggeri senza nessuna norma rispettata.

La donna era munita della propria mascherina, di guanti e di disinfettante, ma ha vissuto una brutta disavventura, tanto da fare intervenire le hostess.

La Celentano ha chiesto di poter cambiare posto e di poter stare a distanza dagli altri passeggeri. L’insegnante di danza è stata accontentata dal personale di bordo, ma si è comunque indignata.

Per questo motivo, dopo le contraddizioni vissute sull’aereo, si è sfogata sui social:

“Perché i teatri devono mantenere il distanziamento? Perché in certe situazioni bisogna rispettare le regole e in altre le regole non ci sono proprio?”

Numerose le risposte dei follower che hanno voluto confrontarsi al riguardo con l’insegnante di Amici. Speriamo che qualcuno si renda conto degli effetti negativi del Coronavirus anche su un settore complesso come quello della danza.

Come lei, molti artisti sono stati danneggiati economicamente dal virus e dalle conseguenze del lockdown.