Alessandra Amoroso: la verità sulla sua malattia. Confessa la grande paura dell’intervento

Spunta la verità sulla malattia della celebre cantante salentina. La dolorosa confessione di Alessandra Amoroso.

Nelle ultime ore l’ex protagonista di Amici è ritornata sotto i riflettori circa i dettagli della sua malattia, a contrasto della quale è stato necessario un delicatissimo intervento chirurgico.

Alessandra Amoroso è una delle artiste più amate del momento. La cantante salentina come è noto dopo anni non-stop, ha deciso di prendersi una breve pausa dalla musica per mettere insieme nuove idee per il suo futuro lavoro discografico.

Un lavoro che pare stia per essere messo a punto e presentato nei prossimi mesi, come ha rivelato al Corriere Della Sera in un’intervista recente.

Ciò nonostante per due anni consecutivi non ha rinunciato a collaborare con il celebre gruppo salentino Boomdabash, che l’ha consacrata Regina dell’estate, essendo diventati Mambo Salentino e Karaoke due veri e propri tormentoni.

La dolorosa confessione di Alessandra Amoroso

Come è noto, Alessandra Amoroso nel 2016 si è sottoposta ad un intervento di rimozione, dopo aver scoperto la presenza di due noduli alle corde vocali.

A raccontare la terribile esperienza è la stessa artista, in un’intervista di qualche tempo fa concessa alla rivista Grazia.

Tanta l’ansia e la paura per l’artista salentina che qualcosa potesse non andare per il verso giusto, e subire dunque degli ingenti danni:

‘Quei due noduli, nel bene e nel male, erano i responsabili del mio timbro graffiante. E se non fosse stato più così?’

rivelò nell’intervista alla nota rivista. Poi ha aggiunto:

‘Sì, adesso lo posso dire: ho avuto veramente paura’

concluse sull’argomento tirando un sospiro di sollievo, dato che fortunatamente l’intervento andò a buon fine, senza arrecare danni all’apparato vocale, ma soprattutto senza modificare il suo caratteristico timbro.

Alessandra Amoroso prossimamente giudice ad Amici?

Recentemente Maria De Filippi ha concesso una lunga intervista al settimanale Vero.

Tra i diversi argomenti trattati durante l’intervista, anche quello relativo al serale di Amici, che dovrebbe andare in onda la prossima primavera 2021 e dei giudici che potrebbero far parte del prossimo cast.

Tra i nomi trapelati ci sarebbero quelli di Annalisa, Elodie, Andreas Müller e dulcis in fundo, anche Alessandra Amoroso, che è già intervenuta più volte durante le diverse edizioni susseguitesi negli anni.

Nulla di ufficiale chiaramente. Si attendono in merito nuovi aggiornamenti.