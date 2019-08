Albume d’uovo: benefici per la salute e valori nutrizionali

Per quasi un secolo, c’è stato un dibattito sul colesterolo trovato nei tuorli d’uovo e se vanno o meno mangiati. Gli albumi sono un alimento ipocalorico, con solo 17 calorie – contro i 71 dell’uovo intero. Non contengono grassi saturi o colesterolo e sono ottimi per coloro che soffrono di diabete o malattie cardiache. Gli albumi non contengono carboidrati o zucchero.

Benefici per la salute degli albumi

Proteine

Le proteine ​​di alta qualità aiutano a costruire i muscoli e consentono alle persone di sentirsi sazi più a lungo e rimanere energiche e a mantenere un peso sano.

Potassio

Un albume contiene 54 mg di potassio, un minerale ed elettrolita vitale associati alla salute del cuore, alla salute delle ossa e al funzionamento efficace delle cellule e degli organi, secondo il Medical Center dell’Università del Maryland.

Gli albumi contengono quantità quasi identiche di potassio e sodio, minerali che lavorano insieme per creare un gradiente elettrochimico essenziale noto come potenziale di membrana, secondo il Linus Pauling Institute dell’Oregon State University.

La membrana è fondamentale per la contrazione muscolare, la trasmissione dell’impulso nervoso, la funzione cardiaca e il trasferimento di nutrienti e metaboliti attraverso le cellule. Il mantenimento di questi potenziali di membrana rappresenta il 20-40 percento del dispendio energetico a riposo di un adulto normale.

Secondo Livestrong.com, i bianchi d’uovo aiutano a bilanciare il potassio e il sodio necessari per mantenere questi potenziali di membrana.

Pressione sanguigna

Le diete ad alto contenuto di proteine ​​sono state associate a un minor rischio di sviluppare ipertensione e una nuova ricerca mostra che gli albumi potrebbero essere particolarmente utili.

In uno studio sugli animali annunciato dall’American Chemical Society, gli scienziati della Clemson University hanno scoperto che un peptide chiamato RVPSL (un componente della proteina) trovato negli albumi “riduce la pressione sanguigna fino a una bassa dose di Captopril, un sangue farmaco a pressione. ”Blocca gli enzimi di conversione dell’angiotensina, che sono prodotti dal corpo e aumentano la pressione sanguigna.

Riboflavina

Gli albumi sono una buona fonte di riboflavina, nota anche come vitamina B2. Il sessantadue percento della riboflavina di un uovo è contenuto nel bianco.

Questa vitamina è associata al rilascio di energia dai carboidrati, aiutando così il metabolismo e producendo globuli rossi, secondo il National Institutes of Health, che elenca le uova nel suo elenco di buone fonti di riboflavina.

Funziona anche come antiossidante, abbattendo i pericolosi radicali liberi (molecole che possono danneggiare o uccidere le cellule), secondo il Medical Center dell’Università del Maryland.

Un articolo dell’American Journal of Clinical Nutrition ha discusso dei problemi associati alle carenze di riboflavina. Questi includevano anemia, livelli di omocisteina associati a malattie cardiovascolari e aumento del rischio di cancro negli studi sugli animali.

Rischi

Anche se gli albumi sono una buona fonte di proteine ​​e un’ottima opzione per chi soffre di diabete, colesterolo alto o malattie cardiovascolari, le persone dovrebbero fare attenzione a non dare per scontato che gli albumi offrano tutti gli stessi benefici nutrizionali delle uova intere.

Uno studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition nel 2002 ha suscitato scalpore quando ha scoperto che i bianchi d’uovo crudi interferiscono con l’assorbimento della biotina.

La biotina è una vitamina B che è importante per il metabolismo dei grassi e dello zucchero e per la regolazione della glicemia, secondo gli alimenti più sani del mondo. Gli albumi contengono una glicoproteina chiamata avidina, che si lega alla biotina e la rende assorbibile dal tratto digestivo. Questo problema viene risolto cucinando gli albumi.

Quando sono crudi, sia gli albumi che le uova intere possono presentare il rischio di infettare i mangiatori con salmonella. Il Centers for Disease Control raccomanda di cuocere tutti i tipi di uova fino a quando sia il bianco che il tuorlo non sono sodi.

Invia commenti