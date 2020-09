Alberto Urso abbraccia la donna della sua vita: lei fa il boom di like

A bordo piscina, Alberto Urso abbraccia la donna più importante della sua vita. Di chi si tratta?

Alberto Urso a bordo piscina con la donna della sua vita

Lo abbiamo conosciuto e apprezzato grazie ad Amici di Maria De Filippi.

Parliamo di Alberto Urso che, con la sua straordinaria voce, ha mostrato quanto il bel canto possa piacere anche alle generazioni più giovani.

Di recente, su Instagram è stata pubblicata una foto – da parte di una ragazza che ha fatto pensare subito a un possibile amore nato tra lui e la ragazza presente in foto.

Ecco lo scatto:

In verità, all’orizzonte nessuna donna ha conquistato il cuore del bel cantante di Messina. Nello scatto, infatti, il giovane abbraccia semplicemente sua sorella Ramona.

Ecco cosa dice in didascalia: “A volte essere un fratello è anche meglio che essere un supereroe“.

In questo modo, tutte le fan dell’ex allievo di Amici avranno ancora speranza di poter far breccia nel suo cuore. Chissà, sognare non costa nulla, no?

Alberto Urso, una carriera straordinaria

Da bambino, Alberto ha partecipato a Ti lascio una canzone, programma condotto da Antonella Clerici. Sin da quella prima esperienza in campo televisivo, il ragazzo ha mostrato al pubblico di avere un enorme talento vocale.

Crescendo, la sua tecnica è migliorata sempre di più e la sua bravura gli ha consentito di entrare a far parte della scuola di Amici.

Nel talent, è riuscito a scavalcare tutti i suoi avversari, fino ad ottenere la vittoria del programma. L’ultima edizione del talent è stata vinta da Gaia Gozzi.

Alberto aveva mostrato interesse per la bella cantante, la quale – però – ha declinato il suo corteggiamento.

Il motivo è semplice: Gaia è innamorata di un’altra persona e non ha voluto illudere il bel cantante di Messina che le aveva fatto capire di essere interessato a lei.