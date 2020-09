Alberto Spiazzi, chi è il concorrente di Chi vuol essere milionario?

Ha già conquistato 20 mila euro ed è una vecchia conoscenza di Gerry Scotti, scopriamo di più sul versatile concorrente Alberto Spiazzi.

L’età, la carriera e alcune curiosità su Alberto Spiazzi, protagonista della seconda e della terza puntata di “Chi vuol essere milionario?”

Il ritorno di Chi vuol essere milionario?

È da poco ricominciata la nuova edizione del programma quiz Chi vuol essere milionario?, condotto da Gerry Scotti.

È andata in onda la seconda puntata della trasmissione, che ha visto protagonista il 64enne Alberto Spiazzi. Nel primo appuntamento, invece, era riuscita a trionfare Antonella Alemanni, che ha conquistato ben 70 mila euro.

In realtà, Spiazzi non ha concluso la sua scalata verso il milione, che è stata soltanto interrotta e riprenderà domani, martedì 22 settembre.

Il terzo appuntamento del game show di punta di Canale 5 andrà in onda eccezionalmente martedì, anziché giovedì, giornata in cui avrà luogo, lo scontro tra Bayern Monaco-Siviglia, per la Supercoppa Europea.

Chi è Alberto Spiazzi

Il secondo concorrente protagonista di Chi vuol essere milionario? ha 64 anni ed è originario di Verona, ma da tempo vive a Roma.

Di professione fa l’artista e il designer di costumi: si occupa anche di pittura e scenografia applicate al cinema e alla tv.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con artisti del calibro di Pupi Avati per i film “Noi tre” e “Festa di laurea”, con Mauro Bolognini per “La villa del venerdì”.

Non solo, Spiazzi ha potuto collaborare anche con Pino Quartullo per “Le faremo tanto male”, con Roberta Torre per “Sud Side Story” e “Mare Nero” e con Franco Zeffirelli per “Un tè con Mussolini”.

Ha collaborato anche a un’edizione di “Donna sotto le stelle”, trasmissione di moda, condotta dallo stesso Gerry, tra il 1993 ed il 1997.

Alberto Spiazzi finora ha conquistato 20 mila euro, dopo aver risposto a un quesito sull’origine del nome della Caesar Salad. Nella prossima puntata di Chi vuol essere milionario? partirà dalla domanda da 30 mila euro!