Per molto tempo, il gossip ha ruotato intorno alla vita privata di Alberto Matano, giornalista e conduttore di La vita in diretta sulla Rai.

Riservato, educato e professionale, Alberto non ha mai proferito verbo sulla sua vita affettiva.

In una recente, intervista, però, si è sbottonato un po’ di più e ha raccontato qualche dettaglio della sua sfera privata. E pare che non sia single…

Non sappiamo molto della vita privata di Alberto Matano, giornalista RAI e conduttore de La vita in diretta.

Per molto tempo, ha incuriosito il gossip nostrano che si è ripetutamente chiesto se il giornalista avesse una relazione o meno o si dedicasse esclusivamente al lavoro.

In una recente intervista a La Stampa, il conduttore del noto programma televisivo, ha rivelato qualche dettaglio in più sulla sua sfera privata.

Ecco le sue parole al riguardo:

“Non sono single, è fondamentale ritagliarsi degli spazi propri. Famiglia, punti di riferimento, affetti importanti. Trovo spazio per i nipoti che crescono, per i genitori a Catanzaro, per la mia vita affettiva. Se non stacchi, muori“.