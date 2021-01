Alberto Matano, BOMBA sul conduttore: ecco chi sarebbe la fidanzata FAMOSA

Il conduttore ha ammesso di avere una relazione sentimentale in corso. Vi sveliamo chi potrebbe essere la compagna.

Da tempo, un incredibile gossip riguardo Alberto Matano e la sua vita privata si sta diffondendo sul web.

Il noto conduttore è sempre stato molto riservato sulla sua vita sentimentale, ma questa volta pare che una novità sia riuscita a trapelare.

A lanciare per primo la bomba era stato Dagospia e ora sono in molti a ritenere fondate le indiscrezioni.

Parla Alberto Matano: “Non sono single”

Qualche tempo fa, nel corso di un’intervista per La Stampa, il conduttore de La vita in diretta aveva ammesso di avere una fidanzata:

“Non sono single. È fondamentale ritagliarsi degli spazi propri. Famiglia, punti di riferimento, affetti importanti.”

Da quel momento, era iniziata la caccia alla donna che è riuscita a rubare il cuore dell’amatissimo conduttore.

Secondo Dagospia, poteva trattarsi della giornalista Emma D’Aquino. Anche lei, infatti, aveva voluto mantenere il riserbo sulla questione.

I social non mentono

Alberto Matano ed Emma D’Aquino non parlano, ma i profili social di entrambi non mentono.

La coppia è seguitissima su Instagram, dove entrambi postano scatti in cui sono insieme. Tantissimi sono i likes e i cuoricini che si scambiano quotidianamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma D’Aquino (@emmadaqui)

“Felice di averti con me ❤️”

Gli ingredienti ci sono tutti, manca solo che i due noti personaggi della televisione escano allo scoperto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma D’Aquino (@emmadaqui)

I fan li adorano e li ritengono una bellissima coppia. I due, però, non si pronunciano. Come mai tanto mistero? In effetti il timore di perdere la propria privacy è più che lecito.

Rimaniamo in trepidante attesa di eventuali dichiarazioni da parte di entrambi i conduttori e giornalisti televisivi.