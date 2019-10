Al Bano senza vestiti, il video bollente privato con Romina Power fa sognare i fan

Al Bano e Romina sono nell’immaginario collettivo ancora una coppia. Le immagini private circolate sui social hanno riacceso la speranza

Vederli stretti, in un abbraccio romantico e passionale, ha fatto sperare ai fan della ormai ex coppia di poterli rivedere insieme un giorno. Al Bano e Romina non hanno mai detto di provare ancora amore nel senso originario di un tempo: dopo tanti anni vissuti, figli, amori, sofferenze e gioie Γ¨ naturale perΓ² che ci sia un sentimento intramontabile, che niente e nessuno puΓ² spazzare via.

Al Bano e Romina scoppia la passione sotto la cascata

Un video che fa sognare. Al Bano gioca nell’acqua con Romina Power togliendosi la maglietta e mostrando tutto il suo amore per la cantante. Effusioni, baci, carezza tra dolcezza e amore. Durante lo speciale il cantante ha voluto mostrare a tutti i suoi fan un video inedito che le fanpage della coppia non hanno potuto ignorare. Nella clip ci sono i due innamorati come sempre, che si lasciano abbracciare dall’acqua di una fredda cascata.

La tenera passione di un tempo riporta al passato, a quando i due erano perdutamente innamorati l’uno dell’altro. La cantante americana mostra il suo lato sbarazzino e il cantante pugliese quel suo lato carnale e passione. Una delle fan page ha condiviso un frammento con delle parole del video molto significative che han fatto sognare i fan della coppia.

Ecco il video completo in cui si vede, nella parte finale, la scena romantica.

La coppia insieme a Sanremo 2020?

Il prossimo Sanremo sarΓ condotto da Amadeus, conduttore che il cantante di Cellino San Marco stima moltissimo. I due non hanno ancora ufficializzato nulla, ma hanno lasciato piΓΉ volte aperta la speranza che anche loro torneranno ad esibirsi sul noto palco.

Romina Power non hai mai visto con occhi positivi Sanremo. Il motivo? Detesta le gare canore. Ma per amore del suo ex marito, che tanto adora questa celebrazione della musica tutta italiana, in passata ha detto piΓΉ volte sΓ¬. SarΓ questa la volta buona per rivederli sul palco italiano? I fan sperano proprio di sΓ¬. Se gareggiassero, dato l’amore della gente, potrebbero avere grosse chance di farcela!