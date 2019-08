Al Bano beccato con le lacrime agli occhi: ‘Quando ha visto Romina, ha dimenticato il microfono’

Al Bano scoperto, il gesto inaspettato del cantante nei confronti dell’ex moglie: ”Quando ha visto Romina Power gli è scesa una lacrima”

Si torna a parlare di una delle ex coppie più amate di sempre, quella formata da Albano e Romina Power. Ecco il motivo del gesto del cantante.

Il gesto di Albano: ”Ha dimenticato il microfono”

Romina Power ed il cantante di Cellino Albano Carrisi, sono stati sposati per molto tempo ed insieme hanno avuto 4 figli.

Nonostante il loro divorzio, molti sono i fan che sperano di vederli ancora una volta insieme, affiatati ed innamorati come un tempo. Moltissime infatti sono le fanpage dedicate alla coppia che sperano in un ritorno di fiamma.

Proprio lo scorso inverno Albano e Romina hanno partecipato insieme allo show musicale di canale 5, intitolato 55 passi nel sole, ottenendo un grande successo.

Nello show, i due cantanti hanno ripercorso le varie tappe che hanno caratterizzato la loro vita. Hanno parlato dei momenti più belli ma hanno ricordato anche quelli più difficili, il tutto con la collaborazione di Cristel, la loro figlia.

A parlare nuovamente quella serata è stato Pippo Baudo, portando alla luce un dettaglio inaspettato.

Le dichiarazioni di Pippo Baudo

Il noto conduttore Italiano, Pippo Baudo, ha parlato di cosa ha notato durante le prove in vista del concerto dietro il palcoscenico.

Baudo infatti, ha raccontato che Albano appena ha visto Romina entrare in scena, si è visibilmente emozionato, i suoi occhi brillavano e gli anche scesa una lacrima.

Non finisce qui, infatti il cantante si è emozionato a tal punto che si è completamente dimenticato del microfono, iniziano a parlare senza sosta.

Un momento molto intimo e toccante, che non è però andato in onda. Ma un altro dettaglio invece no è sfuggito ai fan più attenti della coppia, ovvero che Loredana Lecciso, compagna di ALbano dopo il divorzio con Romina, non era presente alla messa in onda di 55 passi nel sole.