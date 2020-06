Albano fa un regalo inestimabile a Romina, gesto folle: ‘L’ho tenuta per noi’

Albano fa un regalo inestimabile a Romina, gesto folle: ‘L’ho tenuta per...

Albano fa un regalo inestimabile a Romina Power: un gesto folle in segno di ciò che li ha legati sia in passato che oggi. Di cosa si tratta?

Albano fa un regalo a Romina dal valore inestimabile, un gesto folle che rivela quanto amore li ha legati in passato.

Romina e Albano sono stati per tanto tempo una coppia amatissima dagli italiani: lei cantautrice italo americana e lui cantautore di Cellino San Marco.

Anche dopo la separazione un forte legame li ha tenuti sempre uniti, un profondo affetto e rispetto tutt’oggi li lega ancora.

Oggi Albano ha un relazione amorosa e sentimentale con la bella Loredana Lecciso e anche Romina Power dopo molti anni sembra aver ritrovato l’anima gemella.

In tanti ancora sognano e sperano nel grande ritorno di fiamma tra Albano e Romina ma non sembra che ci sia una reale possibilità che accada.

Non torneranno insieme ma senza dubbio rimangono legati da tanto affetto dimostrato dal bellissimo regalo senza prezzo fatto da Albano alla sua ex moglie.

Ecco di cosa si tratta!

Il gesto folle di Carrisi per l’ex moglie

Il regalo di Albano per Romina Power è stato da alcuni ritenuto esagerato e folle ma in fondo erano sposati e hanno avuto quattro figli, il legame tra loro non si può spezzare.

La presenza di Romina nella vita del cantautore anche dopo essersi lasciati è stata sempre molto importante e significativa.

Tempo fa Albano ha rilasciato un intervista in cui ha chiarito che tipo di legame ci fosse tra loro e il perché di questo inestimabile regalo:

‘Grazie a Romina Power, ho fatto pace con la mia campagna e ho compreso che le mie radici sono qui. Così, anno dopo anno, mi sono messo a comprare terreni per ingrandire la proprietà di mio padre. Il primo acquisto è stato ispirato proprio da Romina: ho comprato 60 ettari di un bosco stupendo che l’aveva incantata, ne ho dato metà a mio fratello Franco.’

Carrisi conclude affermando:

‘e l’altra metà l’ho tenuta per noi’

Queste bellissime parole colme di sentimento e affetto tanto quanto il regalo senza prezzo precisano quanto lei sia una figura importante nella vita di Albano.

È stato un gesto molto nobile quello compiuto da Carrisi, un ringraziamento a Romina per essergli sempre stata accanto da moglie e poi da amica.