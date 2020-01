Alba Parietti, proposte indecenti ‘Presi a parolacce Tinto Brass’: l’aneddoto imbarazzante

Alba Parietti dichiarazioni choc su Tinto Brass, la bellissima showgirl ha infatti dichiarato: “Presi a parolacce Tinto Brass, proponeva sceneggiature abominevoli”

Alba Parietti torna di nuovo sotto la luce dei riflettori, questa volta per alcune dichiarazioni fatte su Tinto Brass.

Da sempre Alba Parietti è una delle donne più amate e seguite di tutti i tempi. La sua bellezza senza tempo la rende ancora un donna molto affascinante non solo per la sua bellezza ma anche per la sua cultura.

Alba Parietti dichiarazioni choc

La bellissima Alba è una donna davvero spettacolare ed intelligente. Spesso infatti ospite di alcuni programmi di politica e non solo. La showgirl è stata anche opinionista di alcuni programmi televisivi molto seguiti come appunto il L’isola dei famosi. Insomma la sua carriera continua a scorrere serenamente. La showgirl ha iniziato la sua bellissima esperienza televisiva da giovanissima dove ha ottenuto un enorme successo per la sua straordinaria bellezza.

La conduttrice però nonostante la fama e il successo iniziale ha dichiarato alcuni momenti non molto felici della sua carriera. La showgirl infatti ha dichiarato solo adesso di aver rifiutato un un ruolo importante nel film di Tinto Brass ” Cosi fan tutte”. Ma qual’è il motivo?

Alba Parietti sputtana Tinto Brass

La bellissima showgirl Alba Parietti ha infatti parlato di quando Tinto Brass le ha proposto un ruolo che a lei non è andato molto a genio. All’epoca infatti Alba, infatti, ha detto di no perché le scene che doveva interpretare erano molto volgari.

Nonostante il rifiuto però, i rapporti tra i due non si sono mai sfasciati, anzi l’attrice ha apprezzato molto il suo tentativo di farla diventare un’attrice. Ma niente impedì un litigio molto forte tra lei e il manager.

“Il mio senso del pudore e mio figlio mi avrebbero impedito scene così esplicite. Non ho accettato ‘Così fan tutte’ e dopo altro, non riuscivamo a comunicare, litigavamo ogni volta che ci incontravamo”. “Mi proponeva sceneggiature abominevoli a mio avviso per la mia dignità, soprattutto inquadrature volgari solo a raccontarle. Ci incontrammo molte volte e finiva sempre in imbarazzanti liti”

Ha raccontato la bella showgirl.