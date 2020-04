Alba Parietti, ha pubblicato poche ore fa uno scatto in cui si mostra senza trucco e con i ‘capelli luridi’. La Showgirl risponde agli insulti degli haters

Alba Parietti è una delle attrici più seguite in Tv e sui social, sui quali nell’ultimo periodo è molto attiva, condividendo le sue personali riflessioni sulla quarantena.

La Showgirl torinese, sta trascorrendo la quarantena insieme a suo figlio Francesco Oppini e Sally, ciò nonostante per evitare al minimo i contatti umani, trascorre la maggior parte del tempo nella sua stanza alternandosi per andare a fare la spesa.

Poche ore fa, l’attrice piemontese ha voluto mostrasi sui social senza trucchi e inganni. Il popolo del web impietoso, l’ha sommersa di critiche. Ma Alba zittisce tutti con un secondo messaggio. Scopriamo maggiori dettagli.

Alba Parietti senza trucco su Instagram

Poche ore fa l’attrice piemontese si è mostrata sui social completamente struccata mostrando un volto segnato dall’età e dalla chirurgia estetica.

Tuttavia come ribadisce la stessa Alba Parietti nel post, lo scopo della foto era tutt’altro, ma molti come sempre non sono andati al dì la delle apparenze e hanno iniziata a sommergerla di critiche e commenti negativi, come ‘Sei orrenda in questa foto’ oppure ‘sei brutta’.

Sibillina la risposta della showgirl alla valanga di cattiverie, sostenuta dai fan più fedeli i quali ammettono di star apprezzando in questo periodo la sua mentalità ‘affascinante’ e ‘intrigante’.

La Showgirl zittisce gli haters

In pigiama e con ‘i capelli luridi’ come scrive nel suo messaggio di risposta agli haters, Alba Parietti copn il suo post ha voluto semplicemente ringraziare coloro che in prima linea stanno combattendo per il bene comune, abbracciare le famiglie che combattono e che soffrono per la perdita di qualcuno.

Un messaggio dunque di solidarietà e di speranza, con l’augurio che tutto questo passi in fretta.

Di contro tante critiche inopportune, che sicuramente non rendono giustizia al messaggio. Così la Parietti ha deciso di rispondere a tutti, scrivendo:

‘a me non interessa il giudizio di persone che non sanno leggere. A me interessava raccontarvi qualcosa di bello. Se avessi voluto apparire figa non mi sarei fatta una foto struccata in pigiama con i capelli luridi’

poi ha aggiunto:

‘Ma adesso come tutti sono anche questa. Conta quello che dico a mio avviso. Ovvio che in questa foto il giudizio estetico cattivo, quando non ho fatto nulla per piacere ma ho solo scritto cosa avevo dentro, è totalmente fuori luogo’

Ecco lo scatto postato dalla Showgirl, poche ore fa: