Francesco Oppini, Alba Parietti confessa: ‘So quando morirà mio figlio’

La showgirl torinese, in diretta tv, ha fatto una rivelazione che ha spiazzato tutti: conosce la data esatta in cui morirà suo figlio.

Ospite a Storie Italiane, Alba Parietti ha raccontato un episodio particolarmente inquietante che riguarda la sua vita familiare.

In un momento difficile, la showgirl ha pensato di rivolgersi ad una maga che le ha detto parole che nessuna madre vorrebbe mai sentire. Quest’ultima avrebbe rivelato la data esatta della morte del figlio Francesco Oppini, attualmente nella Casa del GF Vip 5.

Alba Parietti a Store Italiane

Ieri mattina è andata in onda una nuova puntata di Storie Italiane, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. Come in ogni appuntamento, la padrona di casa, insieme agli ospiti del giorno, affronta temi importanti e racconta storie di gente comune e anche di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo.

Tra gli ospiti del giorno, la conduttrice ha accolto in collegamento video, Alba Parietti che ha voluto condividere uno spiacevole episodio con i telespettatori. La showgirl torinese ha rivelato che in passato suo figlio ha dovuto fare i conti con una serie di eventi sfortunati e diverse disgrazie. Per questo motivo, una sua cara amica la portò da una maga.

Inoltre, la nota opinionista prosegue il suo racconto rivelando che la donna gli ha comunicato anche il giorno in cui Francesco Oppini sarebbe morto.

Il racconto della showgirl torinese

Alba Parietti, inoltre, ha raccontato che la maga le ha rivelato che il figlio sarebbe morto in una data precisa a causa di una fattura:

“Questa signora mi cominciò a raccontare dei fatti dicendo che mio figlio sarebbe morto entro una data precisa a causa di una fattura che io avevo, non credete a tutta sta gente“.

La showgirl invita ai telespettatori a non credere alle parole di questa gente.