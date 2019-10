Loredana Lecciso incontro notturno segreto con Al Bano: lo scoop di Spy

Loredana Lecciso è stata beccata con le mani nel sacco. Incontro notturno con Al Bano in gran segreto, lo scoop di Spy

Non smettono mai di parlare le voci sulla coppia Al Bano e Loredana Lecciso. La star della musica italiana, insieme alla mamma dei suoi figli Loredana Lecciso, sono tornati nell’occhio del gossip, dopo un incontro che voleva sembrare apparentemente segreto.

Al Bano e Loredana Lecciso, l’incontro segreto

Ormai dopo il matrimonio fallito con la bellissima Romina Power, Al Bano ha deciso di rifarsi una vita con la bellissima Loredana Lecciso. I due infatti, si sono conosciuti circa 18 anni fa, ma i loro sentimenti reciproci, hanno sempre avuto degli alti e bassi. Il cantante infatti ha messo più volte a repentaglio la relazione di coppia con la Lecciso, dichiarando a giornali e in alcune interviste che Romina è stato il suo vero amore.

Loredana invece ha sempre cercato di non dare una definizione precisa al loro rapporto di coppia. Infatti qualche anno fa, i due hanno deciso di separarsi ma di rispettarsi per il bene dei loro due bambini. Ma qualcosa non torna. I due non sono più una coppia come hanno voluto farci credere, ma allora per quale motivo si incontrano in segreto lontano da occhi indiscreti?

Al Bano e Loredana incontro nel cuore della notte

Nonostante i due non stiano più insieme, sembra però che la coppia non abbia il desidero di perdersi completamente. I due infatti nella serata di ieri, hanno deciso di incontrarsi in gran segreto lontano dai riflettori in un locale di Milano. I due infatti, da un po di tempo, sembrano aver ritrovato una bell’armonia, forse molto più forte di quella che aveva all’inizio del loro rapporto.

Insomma forse i due si incontrano solo per il piacere di stare insieme anche se in molti iniziano a pensare che forse l’ex coppia voglia ritornare insieme più forte di prima. I due infatti come mostra la foto di Spy, si sono incontrati in gran segreto:

La situazione non è ancora chiara, quello che è certo che sulla loro coppia c’è sempre una presenza che alla Lecciso non va giù, che è quella dell’ex moglie di Al Bano, Romina Power. Gira voce infatti che tra i due ci possa essere un bel duetto a Sanremo come è tantissimi anni fa. Al momento non è ancora niente di definitivo e si attendono con ansia notizie riguardo a questo, anche se forse la Lecciso non sarebbe per niente d’accordo.