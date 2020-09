Al Bano Carrisi scandaloso, parla della pensione insufficiente. La sua confessione scatena l’ira dei fan. Il cantante chiarisce.

L’artista pugliese, Al Bano Carrisi, è nuovamente al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni: le sue parole spiazzano i fan.

Al Bano, il dramma della pensione

Le sue canzoni hanno scritto la storia della musica italiana. Al Bano Carrisi vanta una lunga carriera costellata da grandi successi che l’hanno reso famoso in tutto il mondo. Da anni, il cantante pugliese è al centro delle riviste di cronache rosa per il presunto ritorno di fiamma con la sua ex moglie Romina Power.

I due sono tornati ad essere solo una coppia artistica e continuano ad emozionare il pubblico con la loro voce. Inoltre, si è anche parlato della sua volontà di convolare a nozze con Loredana Lecciso, notizia prontamente smentita dal cantante pugliese.

Di recente, l’artista è stato duramente criticato per alcune dichiarazioni riguardanti la sua situazione economica. Lo scorso giugno, il cantautore ha affermato che l’emergenza da coronavirus gli ha creato un ingente danno economico e che la pensione di 1470 euro non sarebbe sufficiente.

Queste sue parole hanno scatenato la reazione del web e a tal proposito: ai microfoni di Rai Radio 2 ha affrontato proprio questa tematica.

Le parole del cantante pugliese

Nella sua ultima intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio 2, Al Bano Carrisi ha parlato della polemica nata dopo le sue affermazioni. A tal proposito, il cantante pugliese ha precisato che ha semplicemente risposto ad una domanda di un giornalista ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’:

” (…) la risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici. Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione. Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno“.

Il cantautore ritiene che la polemica sorta sui social sia infondata.