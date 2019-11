Al Bano, lite furiosa tra Romina Power e Loredana Lecciso: forte tensione a Cellino, la verità su Nuovo

Al Bano tra l’incudine e il martello, è guerra aperta tra la sua ex moglie Romina Power e Loredana Lecciso: la rivelazione di un’informatore di ‘Nuovo’

Pare continui lo scontro aperto tra l’ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power contro Loredana Lecciso. A rivelarlo un informatore della rivista settimanale ‘Nuovo’. Ma cosa è successo tra le due donne?

Il Cantante di Cellino San Marco, pare si trovi tra l’incudine e il martello, ma qual’è la sua posizione in merito? Scopriamo di più.

Romina Power ‘fuori di se’ dopo l’ospitata della Lecciso

Secondo quanto rivela il settimanale ‘Nuovo’, pare che ci sia aria di tempesta a Cellino San Marco. Il motivo? La cantante statunitense pare non abbia gradito l’intervento di Loredana Lecciso durante il Live Non è la D’Urso:

‘Pare che la cantante sia fuori di sé dopo l’ospitata in tv della Lecciso’

rivelano le colonne di ‘Nuovo’. Romina Power, infatti non riuscirebbe più a tollerare qualsiasi tipo di speculazioni, battute o parole che associno Loredana Lecciso al buon nome della sua famiglia, in merito alla quale, alcuni rumors rivelano che l’ex moglie di Al Bano Carrisi abbia ‘proibito’ di parlare durante gli show televisivi. Sarà realmente cosi?

Loredana Lecciso al Contrario come dichiarato nel corso della sua ultima apparizione da Barbara D’Urso si direbbe pronta a incontrare Romina Power per porre fine a questa diatriba e chiarirsi, non avendo ‘nulla contro di lei’.

La posizione di Albano in merito alla diatriba Power Lecciso

In questa ‘guerra aperta’ tra la sua ex moglie e la sua ex compagna con cui pare ci sia ultimamente un buon equilibrio, come dimostrano le ultime foto insieme, qual’è la posizione di Al Bano?

Il settimanale di Riccardo Signoretti al proposito rivela che Carrisi è sinceramente dispiaciuto, ciò nonostante cerca di non intromettersi:

‘lui non si intromette, però vive con dispiacere questa situazione’

e ancora:

‘non dà peso alla furia della Power anzi dice che certi malintesi si potrebbero risolvere davanti a un caffè, non certo per diventare amiche, ma per un confronto senza rancori’

conclude.