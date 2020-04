‘Sto preparando una bara’ Al Bano Carrisi il macabro progetto: la vendetta contro il virus

Al Bano Carrisi spiazza il pubblico di ‘Uno Mattina in Famiglia’. L’artista pugliese ‘sta costruendo una bara’, il macabro progetto per quando ‘sarà il momento’

Al Bano Carrisi è uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Dopo aver solcato il palco dell’Ariston insieme a Romina Power, e sempre insieme aver rivestito il ruolo di giudici ad Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, è ritornato nuovamente al centro dell’attenzione.

Qualche giorno fa, abbiamo potuto apprendere dalle pagine di Di Più Tv, che è felicemente ritornato insieme a Loredana Lecciso, con la quale sta trascorrendo la quarantena, insieme chiaramente ai figli Bido e Jasmine.

Di recente invece è tornato a far parlare di se a seguito della spiazzante rivelazione ad Uno Mattina in Famiglia, che ha gelato il pubblico. Scopriamo maggiori dettagli.

Al Bano Carrisi, stravolto dall’arrivo della pandemia

Di recente il cantante di Cellino San Marco è intervenuto in collegamento video, nell’arco del palinsesto Uno Mattina in famiglia condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta.

Al Bano torna a parlare del Coronavirus, e di quanto la pandemia e l’annessa quarantena stiano influendo sul suo umore, cercando di sottolineare con una riflessione personale quanto tutto questo ci abbia in qualche modo cambiati:

‘Avevamo tutto e volevamo di più, poi è arrivata questa pandemia che ci ha tolto quel tutto e quella ricerca del tutto’

ha rivelato il compagno di Loredana Lecciso il quale poi prosegue affermando che ‘purtroppo bisogna sopportare pazientemente con sensibilità questo maledetto virus con la speranza che passi al più presto’.

‘Sto preparando una bara’: la dichiarazione gela lo studio

Dopo la personale riflessione, il cantante salentino ha gelato i conduttori e i telespettatori con una dichiarazione al quanto macabra.

‘Sto preparando una bara’, esordisce così Al Bano Carrisi, il quale subito sottolinea di non riferirsi a lui in prima persona, bensì a questo maledetto virus che sta mettendo il mondo in ginocchio. Poi continua:

‘sopra metterò la data di nascita e il nome: Coronavirus e poi la metterò in una fossa di otto metri’

conclude ironicamente l’ex compagno di Romina Power tra lo sconcerto dei conduttori e del pubblico a casa.