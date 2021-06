Metaforici schiaffoni ad Andrea Cerioli, rifilati da un feroce Akash Kumar. L’ex finalista de L’Isola dei Famosi 2021 è stato brutalizzato e denigrato a mezzo social.

È divenuto virale, ma nel peggiore dei modi, il post del modello indiano contro Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne e finalista de L’Isola dei Famosi 2021:

“A me di quello che pensa Cerioli poco importa. Mi sento superiore a uno che è conosciuto solo per essere stato tronista a Uomini e Donne (…) Io sono un modello professionista, ho lavorato con Giorgio Armani, tra un po’ mi vedrete nella nuova campagna pubblicitaria Keaton e sono il volto di Benetton. La mia carriera, Cerioli se la sogna”

Umiliato e mortificato senza pietà umana:

Ma tra Akash e Andrea chi sarà il primo a seppellire l’ascia di guerra? Si alzerà un muro di silenzio che raggelerà le loro ostilità? Il popolo dei social attende i risvolti della querelle.

Premetto che non amo e non ho simpatia per Andrea Cerioli, ma Akash Kumar mostra proprio la sua ignoranza e bassezza chiamandolo ‘cetriolo’. E qui mi fermo #isola

— LE PERLE (@lePerle0) June 1, 2021