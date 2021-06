Minaccioso, insolente, sprezzante. Akash Kumar sotterra senza pietà Andrea Cerioli e lo fa dall’alto del suo pulpito virtuale. Uno sfogo, il suo, che gioca sui toni dell’ironia ma sfocia nella derisione.

Durante la semifinale de L’Isola dei Famosi 2021, il modello indiano dagli occhi color ghiaccio si è arrogato il diritto di delegittimare Andrea Cerioli. Sul suo profilo Instagram ha esordito con i toni pacati, poi è diventato via via sempre più irriverente:

“Andrea Cetriolo, ti lamenti dalla mattina alla sera, sei in finale solo grazie ad Ignazio e quando uscirai avrai un confronto con me, così ti insegno l’educazione”

Pura macchina del fango:

La butta lì, Akash. L’egocentrico modello passa dall’insulto becero al suggerimento sarcastico.

Akash che risponde, non so per quale motivo, ad Andrea Cerioli.

✈️✈️✈️

“Vorrei rispondere ad Andrea Cetriolo: ‘ma cos’hai in testa?’. Dai, sei in finale, manca una puntata, goditela, che poi torni a Bologna a mangiare i tortellini. Stattene sereno”. #isola pic.twitter.com/m49lRa7FCW

