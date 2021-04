Ha sollevato non poche critiche la frase-complimento di Akash Kumar. Durante un’intervista rilasciata Casa Chi, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 si prodiga in un autoelogio.

Nel pomeriggio social di Casa Chi, talk show virtuale ideato dal settimanale Chi, come ospite c’è Akash Kumar. Il modello indiano ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 è stato chiamato per disquisire sulla sua esperienza televisiva in Honduras.

Akash Kumar rimarca la sua bellezza: “Sono dieci volte più bello di Raz Degan”

Nel corso dell’intervista, il trentenne indiano porta la sua esperienza di naufrago e bacchetta la giornalista Azzurra Della Penna che azzarda un paragone con Raz Degan:

“Io, Akash Kumar, non ho bisogno di essere o imitare Raz Degan. Ho la mia personalità, lui ha la sua carriera io ho la mia. Io a sei anni ero in campagna Benetton e invece lui è partito con lo Jägermeister, capito? E io non copio proprio nessuno. Nella vita mai, non devo fare Gabriel Garko o Raz Degan”

Poi fa una precisazione piccata, all’insegna del narcisismo:

“Se devo dirla tutta penso di essere dieci volte più bello di lui, scusami è. Sono un metro e novantuno, ve lo ricordo bene. Se voi mi dite che volevo fare Raz Degan 2, allora io vi rispondo”

Con la sua proverbiale tracontanza, Akash rimarca la sua bellezza e il suo prestigio. Un autoelogio, il suo, che ha fatto indignare milioni di internauti.

Vogliamo parlare di #Akash che si crede più bello di #RazDegan ? Cioè, assurdo! Ma scherza? Il mondo non sa neanche chi sia “Akash Kumar”. Degan invece è famoso a livello planetario! pic.twitter.com/W5madXkL40 — Zaira Chiari (@ChiariZaira) April 28, 2021