Agricoltura biologica, lo strano effetto che ha sull’ambiente

L’agricoltura biologica, ritenuta salutare e sostenibile, che effetti può avere sul nostro ambiente?

Uno studio condotto tra Inghilterra e Galles, dimostra come l’utilizzo di agricoltura biologica, comporti un forte calo della produzione. Da qui ne consegue che si avrà bisogno d’importare merci che vengono prodotte in maniera intensiva all’estero, portando ad un aumento dell’emissioni di gas serra anziché una diminuzione.

L’estensione degli allevamenti e delle coltivazioni bio

Questo fenomeno era stato pensato ideato per contribuire a contenere i gas serra. Si deve però valutare la situazione a livello globale, perché se osservassimo la situazione a livello locale, si avrebbe un maggiore sfruttamento del suolo e un aumento netto delle emissioni. Possiamo leggere lo studio su Nature Communications svolto da Adrian Williams, dell’Università di Cranfield, nel Regno Unito e colleghi dell’Università di Reading. Potrebbe essere un modello applicabile a realtà grandi e non solo Inghilterra e Galles.

Le contraddizioni del biologico

Secondo la teoria i metodi biologici potrebbero consentire una riduzione dell’emissioni del 20%, per ogni bene che viene prodotto in ambito di colture e del nel caso delle coltivazioni agricole e del 4% se si parla del settore allevamento. Se questi metodi venissero applicati su tutta la produzione agroalimentare dell’Inghilterra e del Galles, si potrebbero avere degli impatti reali sulle emissioni di gas serra sarebbe dunque rilevante.

In realtà sugli autori, si avrebbe un calo della produzione del 40%. Questo porterebbe quindi a dover importare ciò che manca per poter sopperire alla mancanza. Questi prodotti nascerebbero da prodotti avuti dall’uso del metodo intensivo, sottoposti a lunghi viaggi e quindi un aumento delle emissioni di gas serra e non una diminuzione. Si dovrebbero quindi effettuare delle valutazioni precise in modo globale. Tutti gli scenari devono essere valutati in una visione più ampia e non vedendo esclusivamente il singolo effetto.