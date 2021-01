Un dettaglio non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori di Affari Tuoi, che hanno immediatamente denunciato l’irregolarità.

L’ultima puntata di Affari Tuoi – Viva gli sposi ha colpito i telespettatori di Rai 1 per un dettaglio, che non è affatto passato inosservato.

Il pubblico ha colto un particolare e ha scatenato la bufera sui social, in particolare su Twitter, dove il video è stato postato ed è diventato virale.

Si tratta di un misterioso cambiamento nel pacco dei concorrenti, protagonisti dell’ultima puntata, che ha spinto i telespettatori ad accusare lo show di irregolarità.

Il pacco è truccato? ecco il video della bufera

Nelle ultime ore sta circolando sul web un video relativo all’ultima puntata di Affari Tuoi – Viva gli sposi.

Il filmato in questione mostra un particolare dettaglio sul pacco dei concorrenti in gara.

In una prima inquadratura, infatti, il sigillo in cera lacca appare staccato, mentre in una seconda risulta di nuovo attaccato al pacco.

CLAMOROSO AD #AffariTuoi

GUARDATE COSA SUCCEDE AL PACCO DEI CONCORRENTI..

Il filo che dovrebbe essere nella ceralacca magicamente SPARISCE E POI RIAPPARE POCO DOPO.

.

IL pacco è stato APERTO DURANTE LA PARTITA? @Striscia #AffariTuoivivaglisposi pic.twitter.com/oVRPeoYKZ5 — MasterBB (@MasterAb88) January 2, 2021

La verità sul pacco irregolare

In realtà, pare che non si tratti di un pacco truccato sapientemente dalla produzione di Affari Tuoi.

Bisogna ricordare al pubblico, infatti, che la trasmissione di Rai 1 non è in diretta, ma è registrata.

Il cambiamento che non è sfuggito al pubblico è probabilmente dovuto al montaggio fatto dalla produzione, che ha tagliato l’intervento di Pintus o ha riportato delle inquadrature fuori contesto.

Il pubblico ha addirittura chiesto l’intervento di Striscia La Notizia, sempre molto attenta nello scovare le irregolarità nei programmi quiz.

A quanto pare, però, non si tratterebbe affatto di un trucco e la puntata di Affari Tuoi si sarebbe svolta in modo regolare.