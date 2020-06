Aenne Burda, chi è la famosa editrice di moda? La sua storia su Canale 5

Aenne Burda arriva su Canale 5, il film tedesco per la televisione ispirato alla sceneggiatura di Regine Bielefeldt, che racconta l’ascesa della famosa editrice

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi ad Aenne Burda, il film per la televisione in arrivo su Canale 5 mercoledì, 1° luglio 2020!

Aenne Burda è un film televisivo tedesco, diviso in due parti, prodotto dal regista Francis Meletzky del 2018. Il film biografico si basa sulla sceneggiatura di Regine Bielefeldt e racconta l’ascesa dell’editrice Aenne Burda di Offenbach, interpretata dall’attrice Katharina Wackernagel.

Il gruppo Burda ha iniziato con Burda Moden nel 1950, una rivista di moda con i cartamodelli, ed è riuscito a raggiungere un grande successo economico in patria e all’estero. Oltre alla Wackernagel, nel cast compaiono Fritz Karl, Luise Wolfram, Annika Olbrich, Cornelia Gröschel e Jean-Yves Berteloot.

La prima parte del film per la televisione andrà in onda mercoledì 1° luglio 2020 su Canale 5,

Anticipazioni della prima parte

Nella prima parte del film per la televisione, il pubblico avrà modo di assistere a una scoperta che sconvolgerà per sempre la vita di Aenne.

Aenne, infatti, sposa l’editore Franz Burda, che si rivelerà essere il motore, nel bene e nel male, del cambiamento della sua vita. Il matrimonio tra i due, infatti, non è quello che Aenne aveva sempre desiderato.

La donna scoprirà che il marito l’ha tradita e che ha una relazione in corso con la sua ex segretaria: da questa unione, si è verificata anche la nascita di una bambina.

Aenne, nonostante questa sconvolgente novità, deciderà però di passare oltre e di non mandare all’aria il suo matrimonio. Si butterà interamente nel lavoro e deciderà di creare una rivista di moda con i cartamodelli, in modo tale che le donne possano ricreare in casa loro anche i vestiti più eleganti. Il magazine otterrà un successo immediato e inaspettato.