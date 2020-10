Adua Del Vesco, il lato B va in onda senza censura e...

Momento di grande imbarazzo a Pomeriggio Cinque. Durante un collegamento con la casa del Grande Fratello Vip 5, Barbara D’Urso manda in onda il lato B di Adua del Vesco in fascia protetta.

La diretta televisiva può cogliere dei momenti imbarazzanti e spesso è troppo tardi per rimediare. Ne sa qualcosa Barbara D’Urso, regina dei salotti televisivi di Canale 5.

Siamo a Pomeriggio Cinque e, nel pieno di un collegamento con la casa del Grande Fratello Vip, una scena inaspettata spiazza la conduttrice. Mentre Barbara D’Urso stava parlando, il turgido derrière della concorrente Adua Del Vesco è spuntato nell’inquadratura.

Ma cos’è accaduto esattamente? E soprattutto, perché il lato B dell’attrice è andato in onda durante la fascia protetta?

Pomeriggio Cinque, il lato B di Adua Del Vesco in primo piano e senza censura

Martedì 6 ottobre gli autori del GF Vip hanno assegnato una fotocamera digitale ai concorrenti. Il motivo? Scattare delle foto da pubblicare sul profilo Instagram ufficiale del programma.

Tra i tanti scatti realizzati dai vip, emergono quelli di Adua Del Vesco. La modella brasiliana Dayane Mello si è improvvisata fotografa e si è prestata per ricreare un piccolo set fotografico in piscina.

Adua Del Vesco ha posato per lei sfoderando tutta la sua fotogenia e muovendosi ammiccante, con il lato B a favor di telecamere. Il suo bikini sgambatissimo non ha lasciato spazio all’immaginazione.

Una scena decisamente imbarazzante che ha lasciato Barbara D’Urso inebetita. Il tutto è accaduto in diretta a Pomeriggio Cinque e, inutile dirlo, non c’è stato il tempo materiale per una sfocatura sui punti cruciali.