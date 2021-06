Adriano Celentano e Claudia Mori, avete mai visto la loro casa? E' da favola!

Nelle ultime ore le foto dell’abitazione dei due celebri artisti sono diventate virale sul web, facendo sognare i loro fan.

Adriano Celentano e sua moglie Claudia Mori sono ritornati in queste ultime ore sotto la luce dei riflettori. Infatti sono tornate nuovamente a circolare sul web le foto della loro dimora, una dimora davvero da sogno.

Quanto alla coppia, è da tempo lontana dal piccolo schermo, l’ultimo intervento da parte del noto cantante pare essere stato fatto in occasione di un collegamento telefonico durante una puntata a Domenica In, lo scorso gennaio.

In questa occasione, Adriano Celentano, 82 anni, rivelò di essere rinchiuso in casa da un anno insieme a Claudia Mori, a causa del Coronavirus e in attesa del vaccino. Non ci sono state condivisione da parte dei due artisti, sulla somministrazione o meno del vaccino.

Tornando alla casa, ove, come tutti gli italiani, hanno trascorso uno dei periodi più bui che l’umanità abbia mai vissuto, voi l’avete mai vista?

La casa di Adriano Celentano vittima di malviventi

Negli ultimi anni, l’abitazione del Molleggiato è finita al centro delle cronache perchè più volte vittima di malviventi che hanno provato a saccheggiarla, l’ultima volta lo scorso 2018.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriano Celentano (@adriano_celentano_life)

Fortunatamente però la bellissima dimora dei due artisti è dotata di un sofisticatissimo sistema d’allarme e di un sistema di video-sorveglianza a circuito chiuso, che sempre in funzione ha permesso di allertare prontamente le guardie giurate e scongiurare il peggio.

Ciò che non è noto è se i tre tentati furti, siano o meno collegati tra loro.

Le foto della dimora di Celentano-Mori diventano virali

Adriano Celentano e Claudia Mori sono proprietari di una bellissima villa in Brianza, la uale si affaccia tra le bellezze del Lago Lario.

La casa è inserita all’interno di una meravigliosa tenuta di circa 12 ettari di terreno, con piscina e un campo da tennis. Dallo stile rustico ma di classe all’esterno, l’edificio appare davvero imponente.

Quanto agli arredi interni, non sono note al pubblico immagini del mobilio e della struttura. Ma stando alle dichiarazioni risalenti a qualche tempo fa, il cantante avrebbe rivelato che per il loro lussuoso appartamento avrebbero prediletto uno stile dalle note classiche.