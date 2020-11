Addio Rai, il volto tanto amato firma per Mediaset: clamoroso acchiappo della De Filippi

La Rai potrebbe perdere un volto molto importante, che potrebbe finire direttamente nelle braccia della concorrenza. Sapete di chi parliamo?

Stanno avvenendo diversi cambiamenti in Rai che portano nuovi assetti all’interno dell’azienda che, fra poco, potrebbe perdere un suo volto famoso.

Si sa, i mutamenti a livello televisivo sono sempre più frequenti, ma questa volta la Rai pare dovrà rinunciare a una persona, nello specifico, che passerà, con tutta probabilità, alla concorrenza.

Sapete di chi stiamo parlando? Se siete curiosi, allora non vi resta che leggere questo articolo.

La Rai rinuncia a un suo volto famoso: ecco chi è

Secondo gli ultimi risvolti in Rai, pare che Lorella Cuccarini passerà direttamente in Mediaset.

Un brutto colpo per l’azienda televisiva italiana che dovrà rinunciare a uno dei volti più conosciuti e apprezzati del grande schermo.

La showgirl e ballerina, di recente, è stata alla conduzione de La vita in diretta, al fianco di Alberto Matano, con il quale, però, non è andata d’accordo, tanto da essere allontanata dal programma.

Lorella – certamente – non ha un carattere semplice da gestire, però, sicuramente è un’artista ricca di talento. Non è la prima volta che la Cuccarini litiga con un collega.

Famosi, infatti, sono stati i suoi battibecchi con la sua “nemica amatissima”, Ether Parisi a colpi di tweet e risposte social.

Lorella Cuccarini, passaggio a Mediaset?

A seguito di queste indiscrezioni, si è parlato anche del futuro della conduttrice all’interno del panorama televisivo italiano.

Sembra che la Cuccarini passerà a Mediaset e arriverà a far parte della commissione di professori di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi.

La transazione – secondo quanto si apprende – sarebbe possibile, anche grazie la grande amicizia che la showgirl condivide con il marito della regina della TV, Maurizio Costanzo.

Sarebbe, sicuramente, un ottimo acquisto per il programma, visto che Lorella è un’artista completa, che ha lavorato per anni come ballerina e cantante in diversi programmi TV.