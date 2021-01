Addio al piccolo Lorenzo, il bimbo morto a soli 8 mesi per un’infezione. “Ciao, supereroe”

I genitori avevano aperto una pagina su Facebook per raccontare la malattia del bambino.

Non ce l’ha fatta il piccolo Lorenzo, il bambino di Spinea morto a soli 8 mesi per un’infezione da streptococco.

La sua odissea inizia pochi giorno dopo la sua nascita, il 17 aprile. Lorenzo nasce sano, ma una febbre alta mette in allerta i genitori, che lo riportano in ospedale.

Dopo neppure un giorno di esami, arriva la terribile diagnosi: il piccolo ha lo streptococco. Si rende quindi necessario il trasferimento all’ospedale di Padova, dove Lorenzo resta per 40 giorni.

All’Hospice del nosocomio padovano i medici confermano la diagnosi di invalidità. Il piccolo ha un’aspettativa di vita brevissima.

La mamma Laura Libralesso ed il papà Davide Maggio hanno deciso di aprire una pagina facebook, in cui raccontare la lotta quotidiana del piccolo.

“Lorenzo il nostro supereroe” è il nome della pagina social.

“Sembra impossibile ora tornare a sorridere, sorridere con il cuore, ma so che ci sei stato per renderci migliori e per insegnarci cosa vuol dire vivere veramente”