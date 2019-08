Acetosa: 7 incredibili benefici per la salute

L’acetosa è una bevanda festosa in Giamaica che viene consumata principalmente durante il periodo natalizio insieme alla torta alla frutta giamaicana. Tuttavia, mentre questa affascinante erba perenne viene coltivata in tutto il mondo per una grande varietà di scopi, in Giamaica, l’acetosa viene principalmente utilizzata come bevanda. Ecco tutti i benefici dell’acetosa sulla salute.

Acetosa: perché fa bene alla salute?

Secondo lo Scientific Research Council (SRC), l’acetosa contiene una vasta gamma di vitamine e minerali essenziali. Ma è un gruppo di composti chiamati flavonoidi che non solo le danno il suo colore rosso intenso ma agiscono anche come potenti antiossidanti che libera il corpo dai radicali liberi che possono causare malattie mortali.

Una ricerca presso la Northern Caribbean University della Giamaica ha rivelato che l’acetosa potrebbe uccidere alcuni tipi di cellule tumorali. Ancora una volta, ciò sarebbe dovuto agli alti livelli di flavonoidi che agiscono come deterrente contro alcuni tipi di cancro.

Acetosa: come viene usata?

L’acetosa è usata come diuretico in India, Africa e Messico e ha benefici per la salute dei reni se ingerita quotidianamente.

Secondo il Jamaica Gleaner, in alcune parti dell’Africa il calice rosso dell’acetosa viene utilizzato per alleviare la tosse, mentre le foglie vengono trasformate in un impacco per alleviare bolle e ascessi.

L’acetosa ha dimostrato di ridurre il rischio di malattie cardiache abbassando il colesterolo cattivo e aiutando a prevenire le arterie ostruite.

Come pianta con quantità significative di vitamina A, l’acetosa può aiutare a migliorare la vista e prevenire la degenerazione oculare legata all’età.

L’ingestione di acetosa aiuta regolarmente a ottimizzare il sistema immunitario e a prevenire le malattie, grazie all’alto contenuto di vitamina C.

L’acetosa ha anche livelli significativi di ferro che aiuta a migliorare la circolazione in tutto il corpo, aumentando la produzione di globuli rossi e i livelli di ossigeno negli organi vitali.