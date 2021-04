90 giorni per innamorarsi: che fine hanno fatto Ariela e Biniyam

Ecco a che punto sono oggi due dei protagonisti più amati della trasmissione straniera in onda su Real Time.

La storia d’amore tra Ariela e Biniyam, nata dietro le telecamere di 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, ha fatto sognare milioni di telespettatori.

Ora il pubblico si chiede che fine abbia fatto la coppia. Ecco gli ultimi aggiornamenti!

La storia d’amore tra Ariela e Biniyam

La coppia si è conosciuta durante una vacanza in Etiopia, dove Ariela si era recata dopo la rottura con il marito.

Mentre aspettava un taxi, la donna ha avvicinato molto coraggiosamente l’uomo. Da lì, è partita una frequentazione, che ha portato alla gravidanza di Ariela.

A quel punto, la donna ha scelto di lasciare Princeton per trasferirsi ad Addis Ababa. Dopo poco, però, Ariela si è resa conto di non riuscirsi ad adattare a quel nuovo stile di vita e ha litigato con Biniyam.

E’ stato lì che il pubblico ha temuto la rottura tra i due.

Che fine hanno fatto oggi

A questo punto, i telespettatori si chiedono se Ariela e Biniyam stiano ancora insieme. In base ai post sui social, pare che la coppia sia ancora unita e viva in in Etiopia assieme al piccolo Aviel.

Sembra inoltre che Ariela e Biniyam si siano trasferiti e ora abitino in una casa più grande. Si tratta di una dimora davvero lussuosa, frutto dei guadagni ottenuti dalla coppia con la partecipazione a 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti.

Al momento sembra che Biniyam lavori come ballerino, coreografo e ginnasta, mentre Ariela faccia la scrittrice.