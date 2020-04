7 Trucchi psicologici che usano le persone false per ingannarti e manipolarti

Purtroppo il mondo è pieno di persone false. E’ bene starne alla larga. Oggi vi sveleremo almeno 7 dei trucchi psicologici più comuni

I trucchi psicologici per ingannare le persone sono davvero tanti. Sei mai stato ingannato o tradito? Sei diventato amico di qualcuno che si è rivelato essere un manipolatore? Le persone false fanno di tutto per guadagnare la tua fiducia solo per usarla contro di te.

Uno studio del Better Business Bureau ha mostrato che circa il 30% delle persone di età compresa tra 25 e 34 anni sono state vittime di truffatori. Al fronte del più limitato cinque percento delle persone di età superiore ai 75 anni era stato truffato.

7 Trucchi psicologici con cui ci ingannano

Ci sono vere e proprie strategie e trucchi psicologici per manipolare le persone. La scrittrice Maria Konnikova, autrice di The Confidence Game, afferma che tutti sono vulnerabili alle persone false, soprattutto se si è in un momento di transizione o particolarmente importante della propria vita. Anche i cambiamenti positivi possono renderti vulnerabile perché crederai facilmente che qualcuno o qualcosa sia buono.

Dai un’occhiata ad alcuni modi in cui le persone false cercano di manipolarti per fidarti di loro. Affrontare la manipolazione vuol dire saper leggere tra le righe e riconoscere le bugie per quello che sono.

1. SONO BRAVI ASCOLTATORI

Le persone false ascoltano molto e bene. Nelle loro conversazioni con un potenziale target, sono generalmente più silenziosi e disposti ad ascoltare ciò che hai da dire. Molte persone diventano vittime di persone false a causa della loro volontà di condividere informazioni con qualcuno che le ascolta. Le vittime spesso non diventano sospettose quando pensano che l’altra persona sia davvero interessata ai loro pensieri o sentimenti.

Una volta che le persone false scoprono qual è il tuo problema, lo sfrutteranno a proprio vantaggio. Per stabilire un contatto iniziale, potrebbero dire che provengono anche dalla tua città o che sono fan della stessa band musicale che ti piace. Le persone false usano i tuoi sentimenti e i tuoi sbalzi emozionali per farti credere di avere molto in comune con loro. Ma in realtà è il truffatore che utilizza le informazioni che gli dai al solo scopo di truffarti.

Essere un buon ascoltatore è infatti un’abilità che aiuta le persone false a stabilire una relazione con le loro vittime. Prestano attenzione, non interrompono e ripetono ciò che hai detto con le tue stesse parole per mostrare che stanno ascoltando. Questa abilità di ascolto attivo è così efficace che l’FBI usa questa stessa tattica nelle negoziazioni di ostaggi.

2. RIVELANO I LORO DIFETTI

Una persona falsa potrebbe guadagnarsi la tua fiducia anche mostrando le proprie imperfezioni e difetti. Uno studio classico della rivista Psychonomic Science ha dimostrato che le persone si fidano più facilmente di qualcuno che è vulnerabile come loro. Fare un errore imbarazzante, come farsi scivolare il caffè addosso in pubblico, fa sembrare una persona più debole e più dolce, quindi le vittime cadono più facilmente nella truffa.

Intraprendono così azioni che negano l’idea comune che la fiducia debba essere costruita lentamente e gradualmente. Ma le persone false fanno anche attenzione a non apparire troppo vulnerabili per non danneggiare la loro credibilità. Comprendono la necessità di impressionarti.

3. TI LASCERANNO VINCERE

Una persona falsa ti farà sentire inizialmente un vincitore. Se ti vogliono dalla loro parte, allora devono darti un’idea del perché sarà gratificante e positivo uscire con loro o fare affari con loro. Quindi ti favoriranno nella speranza che tu prenda una decisione impulsiva che le favorisca. Prima di chiederti grossi favori, inizieranno con le piccole cose.

Esperti come Konnikova lo hanno descritto come lo schema del “piede nella porta”. Quando dici di sì una volta, è probabile che tu dica ripetutamente di sì a questa persona. Secondo l’AARP Fraud Surveillance Network, dovresti sempre prestare attenzione ai segnali del tuo corpo quando ti trovi di fronte a qualcosa di eccitante o troppo bello per essere vero.

Ad esempio, durante una vendita estremamente vantaggiosa, se senti che il tuo cuore batte più forte e stai già pensando a cosa puoi fare con ciò che sei in procinto di acquistare, prova a controllarti e orientarti. Non decidere mai qualcosa di importante in queste condizioni.

4. VESTANO BENE PERCHÉ UN BUON ASPETTO È PARTE DEL TRUCCO

Le persone false si vestono bene e hanno sempre un bell’aspetto per apparire di successo e credibili. Lo fanno per approfittare di quella parte di te che emette giudizi in una frazione di secondo basata su ideali superficiali. Le persone sono apparentemente vulnerabili a segnali esterni come la moda e la cura della persona. Le persone false traggono vantaggio da questo aspetto per guadagnare la tua fiducia.

Gli artisti della truffa su Internet, ad esempio, usano un’immagine del profilo di qualcuno davvero bello per creare un’illusione. (Se non mostrano foto normali che non sono state scattate in uno studio professionale, questo potrebbe essere un segnale di allarme). La maggior parte delle vittime di truffe spesso fanno affermazioni secondo cui il ragazzo che li ha ingannati sembrava positivo e presentabile.

Gli artisti delle truffe non “sembrano” il tipo di persona che imbroglia le persone perché si sforzano di apparire accomodanti e piacevoli. Per quanto riguarda il senso di credibilità, le persone false cercano di fingere di convincere le loro vittime che sono la persona giusta con cui fare affari. Ciò rafforza anche la loro copertura e la truffa stessa. Gli esperti chiamano questo processo psicologico “cognizione nascosta”.

Come i maghi, le persone false operano deviando e distorcendo la tua percezione. Le persone hanno la tendenza a fidarsi dei segnali visivi quando non hanno abbastanza informazioni sulla persona con cui hanno a che fare.

5. PROVANO A CONVINCERTI CHE SONO CHI DICONO DI ESSERE

Una persona falsa proverà a nominare un amico comune, qualcuno famoso o chiunque altra persona atta a stabilire la propria legittimità. Faranno sembrare come se avessero molti amici influenti. Hanno anche biglietti da visita e altre credenziali, anche se è probabile che siano anche falsi, per dimostrare di essere chi dicono di essere.

Gli esperti chiamano questa tattica “il test sociale”. Questo test può essere molto utile in quanto si basa sulla necessità di una persona di adattarsi e appartenere. L’omissione del nome, ad esempio, funziona perché le persone possono essere facilmente impressionate se conoscono qualcuno o sono amici con qualcuno che è in grossi guai.

Questo fenomeno psicologico è particolarmente diffuso nei social media, in cui uno studio ha rivelato che a volte l’elemento di contraffazione può essere determinante. Le persone misurano la credibilità di una persona in base al numero di amici o follower che hanno o al numero di “Mi piace” e opinioni che ottengono nei loro post.

6. SI SPOSTANO MOLTO VELOCEMENTE

Hai appena incontrato questa persona, ma sembra muoversi molto velocemente. Dopo un paio di e-mail e alcuni messaggi privati ​​o telefonate, è improvvisamente nella tua cerchia. Come è potuto succedere? Bene, le persone false spesso ignorano le norme e i passaggi sociali una volta che ti hanno preso di mira. Ma più a lungo si fermano sul bersaglio, più difficile sarà il loro stratagemma perché rischiano di essere catturati o scoperti.

Possono fissare una scadenza per le cose che ti chiedono o di cui hanno bisogno. Se tutto sembra essere urgente per loro o se creano l’impressione che tu debba fare qualcosa per loro nell’immediato, fai un passo indietro. Vedi se riescono a rallentare; in caso contrario, probabilmente stanno cercando di truffarti.

7. HANNO UN’OTTIMA ARTE ORATORIA: SONO MOLTO PERSUASIVI

Le persone false adorano promettere che “guadagnerai molti soldi” se fai affari con loro. Se stanno cercando di corteggiarti romanticamente, useranno parole manipolative dal punto di vista emotivo che non puoi mettere in discussione perché sarai tu a sembrare la persona cattiva.

Ad esempio, se esci con un ragazzo che hai appena incontrato e che improvvisamente ha bisogno di soldi per il servizio medico di emergenza di una nipote in un altro paese, saresti molto crudele se chiedessi la fattura medica come prova. Non hai altra scelta che essere caritatevole, dare soldi ed essere consapevole del perché deve stare via per qualche giorno.

Le tattiche meno sospette

Le persone false, specialmente in questa era di Internet, sfortunatamente stanno diventando sempre più intelligenti. Peggio ancora, le loro azioni possono passare inosservate o non riconosciute perché le vittime sono troppo imbarazzate per farsi avanti e dire che sono state ingannate.

Sebbene ci siano persone false che sfruttano gli altri, non lasciare che la loro presenza ti renda cinico. Ci sono ancora molte persone buone e cose positive da sperimentare in questo mondo.